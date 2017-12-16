Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in Başkenti olarak tanıma kararına ilişkin, "Fransa, şimdilik Büyükelçiliğini Tel Aviv'den başka bir şehre taşıma niyetinde değil" ifadesini kullandı.
16 Aralık 2017 Cumartesi26 R.Evvel 1439
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Fransa'dan İsrail'e şok! Niyetli değiliz
ABD'nin Kudüs kararı sonrası Avrupa'dan beklediği desteği bulamayan İsrail'e bir şok da Fransa'dan geldi.
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