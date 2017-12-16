16 Aralık 2017 Cumartesi26 R.Evvel 1439
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Fransa'dan İsrail'e şok! Niyetli değiliz

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ABD'nin Kudüs kararı sonrası Avrupa'dan beklediği desteği bulamayan İsrail'e bir şok da Fransa'dan geldi.
Fransa'dan İsrail'e şok! Niyetli değiliz
Fransa'dan İsrail'e şok! Niyetli değiliz Fransa'dan İsrail'e şok! Niyetli değiliz Fransa'dan İsrail'e şok! Niyetli değiliz

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in Başkenti olarak tanıma kararına ilişkin, "Fransa, şimdilik Büyükelçiliğini Tel Aviv'den başka bir şehre taşıma niyetinde değil" ifadesini kullandı.

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