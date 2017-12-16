16 Aralık 2017 Cumartesi26 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:42Güneş 08:15Öğle 13:07İkindi 15:23Akşam 17:45Yatsı 19:11
    • 16°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • -14°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 109.330 -0.31
  • Altın: 155,894 -0.46
  • Dolar: 3,8638 -0.70
  • Euro: 4,5501 -0.72

Köpekler çiftliğe daldı! 48 tanesini telef ettiler

»
Köpekler çiftliğe daldı! 48 tanesini telef ettiler
Muğla’nın Bodrum ilçesinde tavuk çiftliğine dalan köpekler 48 tavuğu telef etti.
Köpekler çiftliğe daldı! 48 tanesini telef ettiler Köpekler çiftliğe daldı! 48 tanesini telef ettiler Köpekler çiftliğe daldı! 48 tanesini telef ettiler

Bodrum Torba Mahallesi’ndeki evinin bahçesinde bulunan kümese sabah saatlerinde tavuklarını yemlemek için gelen Adnan Öztok, gördüğü manzaraya karşısında şok oldu. Çok sayıda tavuğun telef edildiğini gören Öztok, çevrede araştırma yapınca bahçede ve evinin çevresinde telef olmuş 20 tavuk daha buldu. Olayın şokunu atlatan Öztok, hemen güvenlik kameralarını inceledi. Tüm görüntüleri izleyen Öztok tavukların 2 köpek tarafından öldürüldüğünü gördü. Tavuklarını komşularının baktığı 2 köpeğin parçaladığını iddia eden Öztok, polis ekiplerine haber verdi. Ekipler, bahçede, kümes ve çevresinde inceleme yaptı.
 

Tavuklarının daha önce de köpekler tarafından parçalandığını söyleyen Öztok, "Sabah saat 09.00 sularında tavukların yemini vermek için geldim ama gördüğüm manzara karşısında şoke oldum. Ölen tavukları görünce şoke olmanın yanında derin üzüntü duydum. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Hayvan hakları deniliyor fakat tavukları hayvan kategorisine koymuyorlar. Ama bir köpek böyle bir şey yaptığı zaman sahipleri köpekleri sahiplenmiyorlar. Bodrum Belediyesine müracaat ettim, oradan da bir şey çıkmadı. Biz nereye gideceğiz, ne yapacağız. Başıboş köpeklerin yaptığı katliamı bu" dedi.
 

Köpeklerin 2’nci saldırısı

28 Kasım günü de 8 tavuğunun köpekler tarafından öldürüldüğünü söyleyen Öztok, "Öldürülen köpeklerin sahibini buldum, durumu anlattım ama değişen bir şey olmadı. Şimdi polis ekipleri geldi, şikayetimizi yaptık. Rıza Anter Caddesi üzerinde geceleyin vatandaşlar ATM’den para çekemiyor. Köpeklerin bir tanesi orada duruyor. Bu konuda gerekli birimlerin bir şeyler yapsın. Hayvanseverler de gelsin köpeklerin yaptığı katliamı görsün. Şu anda yaptığımız hesaba göre 48 tavuk öldürülmüş. 28 Kasım’da da 8 tavuğum öldürülmüştü" ifadelerini kullandı.

Köpek sahiplerine güvenlik kamerası görüntülerini gösterdiğini söyleyen Öztok "Köpek sahipleri görüntüleri izledikten biz hatalıyız, zararınızı ziyanınızı biz telafi edeceğiz, biz hayvanlarımızı bundan sonra kontrol altında tutacağız dediler ama bu kaçıncı. Hep aynı köpekler saldırıyor tavuklara. Biz ayda bir böyle bir olayla karşılaşıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yok böyle olay! Ambulansla geldi hırsızlık yaptıYok böyle olay! Ambulansla geldi hırsızlık yaptıAdana'da alkol zehirlenmesi nedeniyle ambulansla hastaneye getirilen adam, sağlık görevlisinin kıyafetlerini ve içinde medikal cihaz ile telefon şarjının bulunduğu çantayı çaldı.
Köpekler çiftliğe daldı! 48 tanesini telef ettilerKöpekler çiftliğe daldı! 48 tanesini telef ettilerMuğla’nın Bodrum ilçesinde tavuk çiftliğine dalan köpekler 48 tavuğu telef etti.
Ormanlık alanda ağaca asılı ceset bulunduOrmanlık alanda ağaca asılı ceset bulunduAntalya'nın turistik ilçesi Kemer'de, ormanlık alanda iple ağaca asılı erkek cesedi bulundu.
Senetle doğdu hastane haciz işlemi başlattı!Senetle doğdu hastane haciz işlemi başlattı!İzmir'de dünyaya gelen Baran için haciz işlemi başlatıldı. Doğum masraflarını ödeyemeyen aile yardım bekliyor...
Kazada ölen babasının ayakkabılarını bırakamadıKazada ölen babasının ayakkabılarını bırakamadıAdana’da emekli, 79 yaşındaki Ömer Subaşı, elektrikli römorkla giderken otomobilin çarpması sonucu öldü.
Evleri olmayan aile, arabada yaşıyorEvleri olmayan aile, arabada yaşıyorİstanbul Beşiktaş’ta 5 kişilik aile, evleri olmadığı için kendilerine ait otomobillerinde 2,5 yaşındaki çocukları ile birlikte yaşıyor.
  • Asker uğurlama dönüşü kaza: 1 ölü, 7 yaralı15 Aralık 2017 Cuma 09:01
  • Küçükçekmece'de çatışma: Ölü ve yaralılar var15 Aralık 2017 Cuma 07:43
  • Ayakkabı tabanına gizlenmiş halde bulundu13 Aralık 2017 Çarşamba 15:20
  • 5 kişilik aile 15 gündür bulunamadı!13 Aralık 2017 Çarşamba 13:36
  • Aydın'da cinayet gibi kaza13 Aralık 2017 Çarşamba 11:18
  • Dehşete düşüren olay!12 Aralık 2017 Salı 19:00
  • İstanbul'da acil servisler doldu taştı!12 Aralık 2017 Salı 18:40
  • Kadının isyanı! Bu adamdan ne zaman kurtulacağım12 Aralık 2017 Salı 16:00
  • Sınıfta arkadaşını öldürmüştü! Testere...12 Aralık 2017 Salı 15:20
  • Roma dönemine ait! Satmak isterken yakalandılar12 Aralık 2017 Salı 15:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri