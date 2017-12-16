16 Aralık 2017 Cumartesi26 R.Evvel 1439
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Hem fikir oldular: Ümmetin lideri Erdoğan'dır!

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ABD'li araştırma kuruluşu Pew Research Center'ın Ortadoğu'da düzenlediği anketler Arap halklarının yaklaşık %66'sının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvendiğini ortaya koydu.
Hem fikir oldular: Ümmetin lideri Erdoğan'dır!
Hem fikir oldular: Ümmetin lideri Erdoğan'dır! Hem fikir oldular: Ümmetin lideri Erdoğan'dır! Hem fikir oldular: Ümmetin lideri Erdoğan'dır!

Sonuçları değerlendiren uzmanlar ise araştırmayı Erdoğan'ın ümmetin lideri olarak görüldüğünün tescili olarak yorumladı. 

Amerika merkezli araştırma kurumu Pew Research Center'in Ortadoğu'da düzenlediği ankete göre Arap halklarının yüzde 66'sı Erdoğan'a güveniyor. Sonuçları değerlendiren uzmanlar, "Bu Erdoğan'ın ümmetin lideri olduğunun tescilidir" ifadesini kullandılar.


 

ABD ve Siyonist İsrail'in İslam ülkelerine yönelik kirli planlarını işlemez hale getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ümmetin yegane umudu haline geldi. Amerika merkezli araştırma kurumu Pew Research Center'in Ortadoğu'da yürüttüğü çalışmanın sonuçları İslam aleminin liderinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu ortaya koydu.

Anket sonuçları, kukla yöneticileri ve sömürgeci krallarının aksine Arap kardeşlerimizin yüzde 66 oranında Erdoğan'a güvendiğini gözler önüne serdi. Ankette, Suudi Arabistan, Mısır, İran gibi ülkeleri geride bırakan Türkiye'nin bölgedeki etkinliğinin de yüzde 63 olduğu kaydedildi.

Ümmetin kendisine lider olarak Erdoğan'ı seçtiğini belirten Ortadoğu uzmanları ve STK temsilcileri, anketteki devasal rakamların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğini tescillediğini söylediler.

ORTADOĞU OSMANLI'YI ARIYOR

Ortadoğu Uzmanı Abdullah Manaz, Ortadoğu halklarının Türk adaletine güvendiğini belirterek, "Bu anket sonuçları, Ortadoğu ve İslam dünyasında dört asır süren Osmanlı adaletinin tescili anlamına gelir. Sayın Erdoğan tarafından dile getirilen hususlar, savunulan insan ve din hakları, zulme karşı çıkılması, adaletin savunulması tamamen geleneksel Osmanlı anlayışının temelleridir. Türklerin önderlik ettiği Osmanlı, yüzlerce yıl bu topraklarda insanların ırklarına, dinlerine veya mezheplerine bakmadan ve hiçbirine de zulüm yapmadan adaletle hüküm sürmüştür" dedi.

Ümmetin Osmanlı'yı özlediğine dikkat çeken Manaz, "Aslında bu adalet anlayışı, önce Kuran'a ve Peygamberimize sonra da bu topraklarda hâkimiyet kuran Hz Ömer'e kadar dayanmaktadır. Ortadoğu'nun huzur ve barışı yine bu anlayışta düğümlenmiştir. Yıllardır gezdiğimiz bu topraklarda Osmanlı döneminden kalan son nesillerin hep Abdulhamid dönemini özlediğine ve Türklere karşı büyük bir sevgi ve saygı beslediğine şahit olduk. Bu sevgi ve umut hâlâ bütün Ortadoğu'da hakimdir" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİ TESCİLLENDİ

Erdoğan'ın ümmetin kabul olmuş duası olduğunu kaydeden İslam Dünyası STK'ları Birliği Genel Sekreteri Ali Kurt, "Söz konusu rakamlar Erdoğan'ın ümmetin lideri olduğunun tescilidir. Piramidin üst tarafında halkını temsil etmeyen yöneticilerin olduğu bir İslam dünyasının aksine tabanında ise inanılmaz bir dayanışma ve mücadele örneği var" şeklinde konuştu.

Erdoğan ile birlikte Türkiye'nin özüne döndüğüne dikkat çeken Kurt, "Bu anket sonuçları Türkiye'nin kendi kültürel kodlarına döndüğünün tezahürüdür. Bugün bu millet tarihiyle, kültürüyle değerleriyle barışıyor. Bunu da tüm dünya görüyor" ifadelerini kullandı. Ümmetin kendini Erdoğan'da gördüğünü belirten Kurt, "Ümmetin kendi arasındaki dayanışma Erdoğan'da vücut buluyor. 15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası birçok İslam coğrafyasından telefonlar aldık. Hepsi Türkiye için, Erdoğan için dua etiğini söylemişti. Bu rakamlar bu samimiyetin ne kadar gerçekçi olduğunun da tezahürü" ifadelerini kullandı.

DİĞERLERİNİN ESAMESİ OKUNMUYOR

Anket sonuçları birçok çarpıcı detayı da gözler önüne seriyor. Türkiye'nin bölgedeki etkinliği, Mısır, Suudi Arabistan ve İran gibi uzun yıllar İslam coğrafyasında etkin rol almış ülkeleri bile geride bırakıyor. Türkiye'nin bölgedeki etkinliği yüzde 63 olurken, İran yüzde 53, Suudi Arabistan yüzde 41, Mısır ise yüzde 19'da kalıyor. Ankette, Erdoğan'ın güvenilirliğinin yüzde 66'ya çıktığı görülürken, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Mısır'da darbeyle yönetimi ele geçiren Sisi ve Suriye'de zulümle ayakta durmaya çalışan Esed'in güvenilirliği yüzde 15'in altında kaldı.

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