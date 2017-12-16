16 Aralık 2017 Cumartesi26 R.Evvel 1439
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Gözaltına alınan terörist intihar etti!

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Alanya'ya otobüsle gelen 24 yaşındaki terörist M.A. ilçe girişinde yapılan kimlik kontrolü sonrası gözaltına alındıktan sonra Emniyet'te intihar etti.
Gözaltına alınan terörist intihar etti!
Gözaltına alınan terörist intihar etti! Gözaltına alınan terörist intihar etti! Gözaltına alınan terörist intihar etti!

PKK'lı olduğu ve uzun süre dağda kaldığı belirtilen M.A. sorgulanmak üzere getirildiği Emniyet'te üçüncü kattan atladı. M.A. yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. 

 

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Güney Karakolu ekipleri, dün yaptıkları yol uygulamasında doğu illerinden gelen bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yapılan GBT sorgusunda A.T. adına sahte kimlik taşıyan ve gerçek kimliği M.A. olduğu tespit edilen şüphelinin 'terör örgütü üyeliği' suçundan arandığı belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., savcılıkta ifade verdi. M.A.'nın daha sonra Alanya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerine teslim edilmesi kararlaştırıldı. M.A. adliyeden Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Burada işlemleri süren M.A., dün saat 18.00 sıralarında Emniyet Müdürlüğü binasının 3'üncü katındaki pencereden atladı. Ağır yaralanan M.A. çağrılan ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne oradan Alanya'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

M.A. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. M.A.'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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