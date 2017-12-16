Türk futbolcu alay konusu oldu! Kadın hakem ile...

Stuttgart maçında ofsayttaki arkadaşına pas veren ve ardından atılan golün geçersiz sayılmasına itiraz eden Kerem için Alman basını, "Milli takım oyuncusu ofsayt kuralını bilmiyor" yorumlarında bulundu. Öte yandan maçın hakemi ile Kerem arasında geçmişe dayanan bir olay ise, pozisyonu daha da ilginç bir hale getirdi.

MAÇTA NELER YAŞANDI?

Hoffenheim-Stuttgart maçının uzatma dakikalarında Stuttgart bir korner kazandı. 1-0 geride olan takımına beraberlik kazandırmak isteyen Stuttgart kalecisi Zieler de gol için rakip ceza alanına gitti.

Ancak pozisyonda top Hoffenheim orta sahası Kerem Demirbay'da kaldı. Kerem de hızlı bir şekilde topla rakip yarı alana geçti. Ancak Kerem, boş kaleye vurmak yerine o sırada kural gereği ofsaytta olan Kramaric'e pas verdi. Kramaric, Suttgart'tan sadece Ascacibar'ın kendi kalesine yakın olmasından dolayı ofsayt pozisyonundaydı.

Yardımcısının uyarısı ile maçın kadın orta hakemi Steinhaus hiç tereddüt etmeden ofsayt kararını verdi. Kerem ise Stuttgart'lı Ascacibar'ı göstererek pozisyonun ofsayt olmadığını anlatmaya çalıştı. Hakem Steinhaus ise Kerem'e "Bir futbolcu pasın verildiği anda kale ile arasında en az iki rakip futbolcu bulunmazsa ofsayttır." kuralını anlattı ve kararını açıkladı.

Kerem Demirbay, iki yıl önce Fortuna Düsseldorf'ta oynarken, Frankfurt maçında kendisine kırmızı kart gösteren hakem Steinhaus'a yönelik "Erkek futbolunda kadınların işi olmadığını düşünüyorum" demiş ve bu yüzden 5 maç ceza almıştı. Kerem daha sonra sosyal paylaşım sayfaları üzerinden Steinhaus'tan özür dilemiş, SSVg 06 Hagen ile Blau Weiss Langenberg kız takımları arasında oynanan maçta da hakemlik yapmıştı.