16 Aralık 2017 Cumartesi26 R.Evvel 1439
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Mesut Yılmaz'ın acı haberi ABD'de aldı! Türkiye'ye dönüyor

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Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın büyük oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz hayatını kaybetti.
Mesut Yılmaz'ın acı haberi ABD'de aldı! Türkiye'ye dönüyor
Mesut Yılmaz'ın acı haberi ABD'de aldı! Türkiye'ye dönüyor Mesut Yılmaz'ın acı haberi ABD'de aldı! Türkiye'ye dönüyor Mesut Yılmaz'ın acı haberi ABD'de aldı! Türkiye'ye dönüyor

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz, Beykoz'daki evinde ölü bulundu. Yılmaz'ın silahla vurulmuş halde bulunması üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mehmet Yavuz Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 

İNTİHAR ETTİ İDDİASI

38 yaşındaki Yavuz Yılmaz'ın intihar ettiğinden şüphe ediliyor. Mesut Yılmaz'ın bugün hayatını kaybeden oğlunun korumaları, verdiği ilk ifadede "Sabah çilingirle girdik, silahı başucunda bulduk" dediler. Komşuların ifadesi üzerine evden tek el silah sesi duyuldu.

AİLESİ: SİLAHI YOKTU

Ekiplerin olay yerinde incelemesi devam ediyor. Geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.  İlerleyen saatlerde açıklama yapılması bekleniyor. Ailesinden alınan bilgilere göre Mehmet Yavuz Yılmaz'ın bir silahı olmadığı belirtildi.

MESUT YILMAZ ACI HABERİ YURTDIŞINDA ALDI

Mesut Yılmaz'ın oğlunun ölüm haberini ABD'de  öğrendiği ve acı haberi alır almaz  İstanbul'a hareket ettiği bildirildi.

İÇİŞLERİ BAKANI: İNCELEMELER SÜRÜYOR

İçişleri Bakanı Süleman Soylu bütçe görüşmelerinde, Yavuz Yılmaz'ın vefatıyla ilgili söz alarak şunları söyledi:

"Eski Başbakanlarımızdan eski Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ve Berna Yılmaz hanımın oğlu bu sabah 09.00'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği bilgi doğrultusunda vefat ettiğini öğrendik. Olayın haber alınması üzerine vali ve emniyet müdürü ile temas kurduk. Sayın Yılmaz şu anda ABD'den dönüyor. Uçak yoculuğunda. Biz amcalarıyla temas kurduk. Allah mekanını cennet eylesin. Olayla ilgili arkadaşların incelemeleri sürüyor. Ben de Yılmaz Ailesi ve Yılmaz'ı sevenlere başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin."

TBMM'DEN BAŞSAĞLIĞI

TBMM Grup Başkanvekilleri, oğlu Yavuz Yılmaz'ın vefatı dolayısıyla eski Başbakan Mesut Yılmaz ve ailesine baş sağlığı diledi. TBMM Genel Kurulu'nda 2018 bütçe görüşmeleri devam ediyor. Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlunun hayatını kaybettiği haberinin duyulmasının ardından TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Yılmaz ve ailesine başsağlığı diledi.

YAVUZ YILMAZ KİMDİR?

Yavuz Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin eski başbakanı Mesut Yılmaz'ın oğludur. 1979 yılında doğmuştur.7 Haziran 2015'te yapılan seçimlerde CHP'den milletvekilliği için adı geçmiş, ancak aday olamamıştır.

Yavuz Yılmaz'ın kardeşi Emir Hasan Yılmaz ile CFS İstanbul Yatırım A.Ş isimli bir şirketleri vardı. İki kardeş bir ara İstanbul'daki üçüncü havalimanında hafriyat işi de yapmıştı.

Yılmaz nişanlandığı sunucu Neşe Sapmaz ile 3 yıl birlikteliğin arkasından ayrılmıştı.
 

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