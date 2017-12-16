16 Aralık 2017 Cumartesi26 R.Evvel 1439
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AB'den sanal para hamlesi

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Avrupa Birliği Bitcoin dahil olmak üzere sanal para birimlerinin kullanıldığı çevrimiçi döviz platformlarına, terör ve para aklamanın önüne geçebilmek için katı kurallar getiriyor.
AB'den sanal para hamlesi
AB'den sanal para hamlesi AB'den sanal para hamlesi AB'den sanal para hamlesi

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi'nde Cuma günü tartışılan yönerge, Bitcoin dahil olmak üzere sanal para birimlerinin kullanıldığı çevrimiçi döviz platformlarına yeni kurallar getirecek.

Yönergenin terör ve para aklama finansmanlarının önüne geçmesi için sunulduğu belirtilirken, aynı zamanda daha önce bu platformlarda sanal  para birimi kullanan anonim kullanıcıların yönergenin uygulamaya konulması halinde kimliklerinin açığa çıkacağı söylendi.

TERÖR SALDIRILARINDA KRİPTO PARA BİRİMLERİ KULLANILIYOR

AB'nin yönetici kolu Avrupa Komisyonu'nun 2015 ve 2016'da Brüksel ve Paris'te gerçekleşen terör saldırılarının Bitcoin ve diğer kripto para birimleri kullanılarak finanse edilmesi sebepleriyle sunduğu yönergeyle ilgili AB Adalet Komiseri Vera Jourova, "Bugün onaylanan karar para aklama ve terör finanse etmeyi engelleyecek bir şeffaflık getirecek" dedi.

Cennet Belgeleri ve Panama Belgeleri'nin sızdırılmasının ardından AB, para aklama ve vergi kaçırma konularında harekete geçeceğini açıklamıştı. Sızdırılan belgeler, birçok ünlü isim ve politikacının vergi kaçırdığını ortaya çıkarmıştı.

AB'nin 2015 yılında harekete geçirdiği Dördüncü Para Aklama Önleme Yönergesi, Cuma günü sunulan yönerge hakkında görüştü. Toplantının ardından yönergenin önümüzdeki 18 ay içerisinde AB üye eyaletleri tarafından onaylanmasına ve ulusal yasalarda yer almasına karar verildi. 

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