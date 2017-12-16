16 Aralık 2017 Cumartesi26 R.Evvel 1439
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Anonsu olay olmuştu, kahraman gibi karşılandı

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Ürdün Kraliyet Havayolları pilotu Yusuf Al-Dajah yolculuk esnasında yaptığı 'Filistin’in başkenti Kudüs üzerinde uçuyoruz' anonsuyla Ürdünlüler tarafından kahraman gibi karşılandı.
Anonsu olay olmuştu, kahraman gibi karşılandı
Anonsu olay olmuştu, kahraman gibi karşılandı Anonsu olay olmuştu, kahraman gibi karşılandı Anonsu olay olmuştu, kahraman gibi karşılandı

Ürdün Kraliyet Havayolları pilotu Yusuf Al-Dajah, Kraliçe Aliya Havalimanı'nda Ürdün Parlamentosu üyeleri ve Ürdün halkı tarafından sevinçle karşılandı.


 

Ürdün'de sevinç gösterileriyle karşılanan kaptan pilot havaalanında yaptığı açıklamada, ''Filistin'in başkenti Kudüs'ten Kraliçe Aliya Havalimanı'na geldik. Kudüsiçin savaşmalıyız. Kudüs için şehit olacağız. Kudüs ve Filistin için savaşan Kral Abdullah’ı desteklemeliyiz. Yaşasın özgür Filistin'' dedi.

Ürdün Kraliyet Havayolları pilotu, Amman-New York seferi sırasında yolculara Arapça ve İngilizce olarak, ''Uçağımız şimdi Filistin'in başkenti Kudüs üzerinde uçuyor'' anonsunu yapmıştı.

Kaptan pilot, yolculara yaptığı selamlama konuşmasında, Kraliçe Aliya Havaalanı’ndan Kennedy Havaalanı’na yapacağımız yolculukta, uçağın Filistin devletinin başkenti Kudüs'ten geçeceğini söyleyerek, ''Bugünkü yolculukta inşallah, Aliya Havaalanı'ndan hareket eden uçağımız Filistin topraklarına girecek ve Filistin devletinin başkenti Kudüs'ten başlayarak Filistin'in batı kıyılarından geçerek Akdeniz'e girecek'' şeklinde konuşmuştu.

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