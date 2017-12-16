İşte Ozan Tufan'ın ayağını kaydıran isim!

Fenerbahçe'de son 4 müsabakada forma şansı bulamayan 22 yaşındaki Ozan Tufan'ın formayı kaptırmasının nedeni Josef de Souza'nın Mehmet Topal'la oynamak istemesiydi.
Hatta Brezilyalı futbolcu, Antalya maçı sonrasında, "Ozan'ı eleştirmek için söylemiyorum ama Mehmet Topal'la defansif olarak daha iyi oynuyoruz" demişti.
Josef'in 4 maçlık periyot öncesinde konuyu hocası Aykut Kocaman'la da görüştüğü iddia edildi.
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Başarılı çalıştırıcının oyun disiplinine bir türlü uyum sağlamayan Ozan'ın devre arasında takımdan ayrılma ihtimali de bulunuyor.
La Liga ekiplerinden Deportivo 22 yaşındaki oyuncu ile yakından ilgileniyor. Tufan'ın Fener bahçe ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 14 resmi maçta Sarı-Lacivertli formayı giyen Ozan, takımına 3 gol, 3 asistlik katkı sağladı.
KAYNAKAKŞAM