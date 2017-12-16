Cengiz Ünder Süper Lig'e dönüyor!

Fenerbahçe, sezon başında Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder'i yarım sezonluğuna ya da 1.5 yıllığına renklerine katmak için harekete geçmeye hazırlanıyor.

İtalyan devi, ocak ayında Cengiz'i kiralık göndermeye sıcak bakıyor. Ancak Roma'nın önceliği, İtalya Serie A takımlarından biriyle anlaşmak. Fenerbahçe ise İtalyan ekibini bu kararından vazgeçirmek için, Salih Uçan transferinde kurulan iyi ilişkilere güveniyor. Yönetim, Cengiz için oynama garantisi vererek Roma'ya reddedemeyeceği bir teklif sunarak ikna etmeye çalışacak.

Kocaman çok istiyor

Cengiz Ünder, tam anlamıyla Aykut Kocaman'ın hayallerini süslüyor. Cengiz'in yüksek tekniği, hızı, paslı oyunu sevmesi ve takım oyununa yatkınlığı; tam da Kocaman'ın istediği özellikler. Sarı lacivertliler'in bu nedenle kanat transferinde önceliği 20 yaşındaki oyuncuya vereceği öğrenildi.

HÜRRİYET