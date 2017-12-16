Değeri 1 milyon lira... Hepsi çürümeye bırakıldı!

Bilecik-Bursa karayolu ayrımında faaliyet gösteren şehrin tek yediemin otoparkında yüzde 70'i yeni 500 araç, bini geçkin motosiklet yer alırken, otopark görevlileri şahısların araçlarını almaması veya yakalanan araçların hacizle satılmasından şikayetçi.

Kaan Yediemin Otoparkı çalışanı Metin Dinçer, otoparklarında yer kalmadığını ve son zamanlarda peynir ekmek gibi satılan motosikletlerin çoğunlukla bağlandığı belirtti. Dinçer, "Şu anda otoparkımızda bulunmakta olan bini geçkin motorumuz var. Fakat bunlar hiçbir şekilde sahipleri tarafından gelinip alınmıyor.

Bunun nedeni de tescilsiz motorlarının satışının kolay olma nedeniyle. Sıfır araba alırken nasıl plaka takıp salmıyor piyasaya, motoru sanki bisiklet alır gibi tescilsiz plakasız trafiğe çıkıyor.

Bu şekilde trafik polisleri tarafından yakalanan motosikletleri çekici yardımı buraya çekiyoruz. Yakalandıktan sonra ailesi de gelip motoru almıyor. Neden almıyor trafiğe tescile gittiği zaman bin 700 TL cezası var, bu ceza yiyeceği için motosikletini almıyor. Biz bunların bir çözümünü istiyoruz.

Bir de diğer sıkıntımız bu motosiklet yakalandığı yerde kurtarıcı vasıtasıyla geliyor. Kurtarıcı vasıtasıyla geldikleri için biz hiçbir şekilde ücret alamıyoruz. Motosikletler buradan çıkmadığı sürece bunların hepsi bize külfet.

Aşağı yukarı burada 1 milyon TL değerinde motosiklet bulunmaktadır. Bunların yazık günah çöp olmasındansa bir şekilde bunların çözülmesini istiyoruz biz yetkililerden" dedi.