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Ali Koç'tan Arda Turan'a sürpriz telefon!

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Ali Koç'tan Arda Turan'a sürpriz telefon!
G.Saray ile anlaşamayan Arda Turan ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kıskacında. Sarı Lacivertli ekibin başkan adayı Ali Koç, Arda'yı ikna etmek için büyük çaba sarfediyor.
Ali Koç'tan Arda Turan'a sürpriz telefon! Ali Koç'tan Arda Turan'a sürpriz telefon! Ali Koç'tan Arda Turan'a sürpriz telefon!

Galatasaray'da teknik direktör Tudor'unun olumsuz raporu ve taraftarların tepkisi üzerine transferi askıya alınan Arda Turan'ın rotası belli oldu. Ailesinin de milli takımı bırakma sürecinde Cimbom'un yeterli desteği vermemesi ve tribünlerin karşı olması nedeniyle Aslan'a dönmesi halinde çok yıpranacağını düşündükleri deneyimli oyuncuya Kartal'a gitmesi yönünde tavsiyede bulundukları öğrenildi.

İspanyol basının Arda-Beşiktaş flörtü iddiasını başkan Orman reddetse de kulüpte yıldız oyuncunun 6 aylığına kiralanması olasılığının değerlendirildiği belirtildi. Kartal'da Arda'nın tecrübesi ile özellikle Şampiyonlar Ligi'nde katkı verebileceği görüşü dillendiriliyor. Menajeri Ahmet Bulut'un Beşiktaş ile iyi ilişkileri de Barcelona'da bu sezon hiç oynayamayan Arda'yı siyah beyazlılara yakınlaştırıyor.

ALİ KOÇ'TAN TELEFON İDDİASI

Cimbom yolu kapanan Arda Turan'ın Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç tarafından arandığı da öne sürüldü. Koç'un deneyimli oyuncuya, mayıstaki kongrede seçilmesi halinde sarı lacivertli formayı giydirmek istediğini söylediği belirtildi. Arda'nın ise net bir yanıt vermediği öğrenildi.

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