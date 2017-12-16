16 Aralık 2017 Cumartesi26 R.Evvel 1439
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Tam 70 milyar lira! Erdoğan şahit olacak

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Ekonomi Bakanı Zeybekci, 2018 yılı için 70 milyar TL teşvik hazırladıklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahitliğinde teşvik belgelerini bir kerede vereceklerini açıkladı.
Tam 70 milyar lira! Erdoğan şahit olacak
Tam 70 milyar lira! Erdoğan şahit olacak Tam 70 milyar lira! Erdoğan şahit olacak Tam 70 milyar lira! Erdoğan şahit olacak

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 2018 yılı için 70 milyar liralık yatırım teşvikini hazırladıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahitliğinde teşvik belgelerini bir kerede vereceklerini açıkladı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, proje bazlı teşvik sisteminde 70 milyar liralık yatırımı açıklamaya hazırlandıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın şahitliğinde tüm yatırımcılara 70 milyar liralık yatırım teşvik belgesini bir kerede vereceğiz" dedi.

Zeybekci, AA muhabirine, proje bazlı teşvik sisteminde gelinen son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Proje bazlı teşvik sisteminde desteklenecek yatırımlara ilişkin çalışmayı ay sonuna kadar tamamlayacaklarını ifade eden Zeybekci, bugüne kadar 70 milyar lira civarındaki yatırım tutarını yetiştirdiklerini söyledi.

BİR KEREDE 70 MİLYAR LİRALIK TEŞVİK

Zeybekci, yatırımlara ilişkin Bakanlar Kurulu kararı alınacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarla çalışıyoruz, konuyu Bakanlar Kurulu'na sevk edeceğiz. Her bir yatırım, Bakanlar Kurulu kararı haline gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahitliğinde tüm yatırımcılara 70 milyar liralık yatırım teşvik belgesini bir kerede vereceğiz."

HER ALANDA YATIRIM BAŞVURUSU VAR

Şu ana kadar netleşmiş 12-13 civarında yatırımın söz konusu olduğunu dile getiren Zeybekci, "Her alanda yatırım başvurusu var. Tıp ve enerji teknolojilerinden petrokimyaya kadar tüm alanlarda, çok geniş kapsamlı yatırım başvurusu bulunuyor." diye konuştu.

ÜST DÜZEY GELİŞMELER OLACAK

Zeybekci, genel olarak teşvik sistemine yapılan başvurulardaki artışa dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde gerek cari açıkla mücadelede, gerek arzı artırmada, gerekse Türkiye olarak seçtiğimiz alanlarda kendi dünya devlerimizi yaratmak için yaptığımız çalışmalarda önemli sonuçlar elde edeceğiz.

Yatırım teşvik belgelerinde bu yıl, geçen yıla göre adet olarak yüzde 50'nin üzerinde, tutar olarak yüzde 80 civarında, istihdam olarak yüzde 60 civarında artış söz konusu. Beklentiler anlamında baktığımızda, bunlar 2018'de hayata geçecek.

Özel sektör yatırımları, üretim faaliyetleri, cari açığı dengeleyici, ithalatı ikame edici alanlardaki üretim faaliyetleriyle ilgili çok üst düzeyde gelişmeler göreceğiz. Bunlar yeterli mi, yetmeyecek. Aldığımız tedbirler devam ediyor. İçerideki üretimi koruyucu, haksız rekabeti önleyici çalışmaları da dünyada en iyi uygulayan ülkelerden biriyiz, devamlı takip ediyoruz. Türkiye'nin menfaatini zedeleyici uygulaması olan tüm ülkelere anında karşılık veriyoruz."

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