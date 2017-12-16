16 Aralık 2017 Cumartesi26 R.Evvel 1439
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İlaç devinin kurucusu ve eşi evinde ölü bundu!

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İlaç devinin kurucusu ve eşi evinde ölü bundu!
Kanada polisi, ilaç devi Apotex'in kurucusu Sherman ve eşinin ölümünün şüpheli olduğunu resmen açıkladı.
İlaç devinin kurucusu ve eşi evinde ölü bundu! İlaç devinin kurucusu ve eşi evinde ölü bundu! İlaç devinin kurucusu ve eşi evinde ölü bundu!

3.2 milyar dolar serveti bulunan işadamı ve karısının cesetleri lüks evden gece yarısı çıkarıldı.

Forbes dergisine göre yaklaşık 3.2 milyar dolar serveti olan Apotex ilaç şirketinin kurucusu Barry Sherman ve eşi Honey, evlerinde ölü bulundu. Kanada Toronto'daki evi inceleyen polis ekipleri, dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden birinin kurucusu olan işadamı ve eşinin şüpheli şekilde öldüğünü resmen açıkladı.,

Kar yağışı altında olan kentte kurbanların cesetleri gece yarısı çıkarıldı, eve zorla girildiğini gösteren herhangi bir bulgu yok.

Polis David Hopkinson, soruşturma başlattıkları bilgisini vererek adli tıp raporlarını beklediklerini söyledi. Polis ekiplerinin soruşturmayı derinleştireceği tahmin ediliyor.

Apotex şirketi resmi Twitter hesabından ölümleri doğrularken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau da yine sosyal medya hesabından üzücü haberi aldığını ve aileye baş sağlığı dilediğini yazdı.

Kanada medyası, ülkenin en zengin isimlerinden biri olan Sherman ve eşinin cesetlerini emlak şirketi çalışanlarının bulduğunu yazıyor. Satılık tabelası bulunan eve biçilen fiyat ise 5.4 milyon dolar. 1974 yılında kurulan Apotex, halihazırda ilaç üretiminde dünya çapında bir dev, yedinci sırada.

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