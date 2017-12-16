16 Aralık 2017 Cumartesi26 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:42Güneş 08:15Öğle 13:07İkindi 15:23Akşam 17:45Yatsı 19:11
    • 16°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 19°C Aydın
    • 19°C Balıkesir
  • BIST: 109.330 -0.31
  • Altın: 155,894 -0.46
  • Dolar: 3,8638 -0.70
  • Euro: 4,5501 -0.72

Başbakan Yıldırım'dan kritik ziyaret

»
Başbakan Yıldırım'dan kritik ziyaret
Başbakan Binali Yıldırım, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'nın davetlisi olarak bu ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Başbakan Yıldırım'dan kritik ziyaret Başbakan Yıldırım'dan kritik ziyaret Başbakan Yıldırım'dan kritik ziyaret

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Bangladeş'e yapacağı resmi ziyaret kapsamında 19-20 Aralık'ta başkent Dakka'da üst düzey görüşmeler yapacak.

Ziyarette, Bangladeş'le Türkiye arasında kardeşlik ve dostluğa dayanan ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınması ve Rohinga krizi başta olmak üzere bölgesel meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Başbakan Yıldırım, Dakka'daki temaslarının ardından Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesine geçecek.

Burada Rohingya Müslümanlarının yaşadığı kampları ziyaret edecek Yıldırım, sığınmacıların durumu ve bölgede TİKA, AFAD ve Diyanet İşleri Başkanlığıyla uluslararası örgütler tarafından gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerine ilişkin incelemelerde bulunacak. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erdoğan: Günümüzün Neron'ları...Erdoğan: Günümüzün Neron'ları...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki Meridyen Derneği 7. Hadis ve Siret Araştırmaları Ödül Töreninde konuştu.
CHP'li Özkan: Demirtaş'ı kucaklayıp devam edeceğizCHP'li Özkan: Demirtaş'ı kucaklayıp devam edeceğizBir televizyon kanalına konuk olan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan yine tepki çekecek açıklamalarda bulundu.
Başbakan Yıldırım'dan kritik ziyaretBaşbakan Yıldırım'dan kritik ziyaretBaşbakan Binali Yıldırım, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'nın davetlisi olarak bu ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Bütçeyi yırtıp attı, toplamak onlara düştüBütçeyi yırtıp attı, toplamak onlara düştüCHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, dün Genel Kurul’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesi üzerine söz aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha son sözümüzü söylemedikCumhurbaşkanı Erdoğan: Daha son sözümüzü söylemedikCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Star Gazetesi'nin düzenlediği Necip Fazıl Ödülleri töreninde konuşma yaptı.
Nazlıaka: Bu talihsiz süreç yakında sonlanacakNazlıaka: Bu talihsiz süreç yakında sonlanacakCHP'den ihraç edilen milletvekili Aylin Nazlıaka, 81 ili ziyaret etmeyi amaçlıyor. Nazlıaka, yurt turu kapsamında gittiği Karabük'te kafaları karıştıran bir ifade kullandı.
  • Yalçın Topçu: Rabbim onları korusun15 Aralık 2017 Cuma 20:41
  • HDP'li vekile 8 yıl 9 ay hapis şoku!15 Aralık 2017 Cuma 20:25
  • Erdoğan'dan 'Ataşehir' mesajı15 Aralık 2017 Cuma 16:47
  • Erdoğan'dan peş peşe kritik ziyaretler15 Aralık 2017 Cuma 16:22
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Türkiye'den yeni Kudüs hamlesi15 Aralık 2017 Cuma 15:45
  • AK Parti'den Kadıoğlu'nun istifasına ilk yorum15 Aralık 2017 Cuma 15:17
  • Hayır bloku 2019 için bir araya geldi15 Aralık 2017 Cuma 14:03
  • Bülent Turan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler15 Aralık 2017 Cuma 13:50
  • CHP karıştı! İnce'den Tuncay Özkan'a tepki15 Aralık 2017 Cuma 10:40
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım'ı kabul etti14 Aralık 2017 Perşembe 22:22
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri