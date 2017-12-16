Başbakan Yıldırım'dan kritik ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'nın davetlisi olarak bu ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Bangladeş'e yapacağı resmi ziyaret kapsamında 19-20 Aralık'ta başkent Dakka'da üst düzey görüşmeler yapacak.

Ziyarette, Bangladeş'le Türkiye arasında kardeşlik ve dostluğa dayanan ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınması ve Rohinga krizi başta olmak üzere bölgesel meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Başbakan Yıldırım, Dakka'daki temaslarının ardından Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesine geçecek.

Burada Rohingya Müslümanlarının yaşadığı kampları ziyaret edecek Yıldırım, sığınmacıların durumu ve bölgede TİKA, AFAD ve Diyanet İşleri Başkanlığıyla uluslararası örgütler tarafından gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerine ilişkin incelemelerde bulunacak.