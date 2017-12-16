16 Aralık 2017 Cumartesi26 R.Evvel 1439
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Yavru tilkiye akılalmaz işkence!

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Yavru tilkiye akılalmaz işkence!
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yavru bir tilki kuyruğu kesilmiş ve ayaklarından tellere asılmış halde can çekişirken bulundu.
Yavru tilkiye akılalmaz işkence! Yavru tilkiye akılalmaz işkence! Yavru tilkiye akılalmaz işkence!

Kan donduran olay Örnekköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah işe giden vatandaşlar bir çiftliğin önünde tellerde asılı halde bir hayvan olduğunu fark etti. Kuyruğu kesilmiş yavru bir tilkinin ayaklarından bağlanarak tellere asıldığını gören vatandaşlar belediyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Veteriner İşleri Müdürü Alptekin Özkan ve ekibi, gördükleri manzara karşısında adeta dehşete düştü. Can çekişen yavru tilkiyi iğne ile bayıltan veteriner ekibi, kesik kuyruğunun yarasına müdahale etti. Yavru tilki, ayaklarındaki ipler kesilerek asılı olduğu tellerden indirildi. Veteriner ekibinin antibiyotik tedavisi uyguladığı yavru tilki, ardından Nadır bölgesinde ormana bırakıldı.

Tavukları yediği için mi yapıldı

Çiftlikte çalışan bir işçi, yavru tilkiyi kimin bu hale soktuğunu bilmediğini söyledi. Yabancı uyruklu olan işçi, bölgede tavuk besleyenlerin olduğunu, birçok tavuğun tilkiler tarafından yenildiğini söylerken, yavru tilkiye zarar verenlerin tavuk besleyicileri olabileceğine dikkat çekti.

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