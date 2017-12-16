Bakan Soylu'dan 'Yavuz Yılmaz' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleman Soylu bütçe görüşmelerinde, Yavuz Yılmaz'ın vefatıyla ilgili söz alarak şunları söyledi:

"Eski Başbakanlarımızdan eski Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ve Berna Yılmaz hanımın oğlu bu sabah 09.00'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği bilgi doğrultusunda vefat ettiğini öğrendik. Olayın haber alınması üzerine vali ve emniyet müdürü ile temas kurduk. Sayın Yılmaz şu anda ABD'den dönüyor. Uçak yoculuğunda. Biz amcalarıyla temas kurduk. Allah mekanını cennet eylesin. Olayla ilgili arkadaşların incelemeleri sürüyor. Ben de Yılmaz Ailesi ve Yılmaz'ı sevenlere başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin."

KORUMALARI İFADE VERDİ

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz, İstanbul Beykoz'daki evinde ölü bulunmasının ardından, Yılmaz'ın korumaları polise konuştu. İşte Yavuz Yılmaz kimdir ve Yavuz Yılmaz'ın korumalarının polise verdiği ilk ifade...

Korumalar, dün akşam saatlerinde Yılmaz'ı eve bıraktıklarını sabah saatlerinde de dışarı çıkmak için tekrar eve geldiklerini söylerken, "Kapıyı çalmamıza rağmen açmadı. Bunun üzerine kendisine telefonla ulaşmaya çalıştık. Ancak telefonu da açmayınca şüphelenip çilingir çağırdık. Çilingir kapıyı açtığında kendisini şakağından vurulmuş halde bulduk. Silah başucundaydı" dediler.

KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve polisin detaylı incelemeleri sürüyor. Eve girip girmediğinin belirlenmesi için kamera kayıtları inceleniyor.

AİLESİ: SİLAHI YOKTU

Ekiplerin olay yerinde incelemesi devam ediyor. Geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. İlerleyen saatlerde açıklama yapılması bekleniyor. Ailesinden alınan bilgilere göre Mehmet Yavuz Yılmaz'ın bir silahı olmadığı belirtildi.



MESUT YILMAZ ACI HABERİ YURTDIŞINDA ALDI​



Mesut Yılmaz'ın oğlunun ölüm haberini ABD'de öğrendiği ve acı haberi alır almaz İstanbul'a hareket ettiği bildirildi.