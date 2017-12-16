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Sözleşmesi neden feshedildiği ortaya çıktı!

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Sözleşmesi neden feshedildiği ortaya çıktı!
Beşiktaş'tan sezon başında Çaykur Rizespor'a kiralanan Milosevic'in teknik direktör İbrahim Üzülmez ile tartıştığı ve disiplinsiz hareketi nedeniyle takımdan gönderildiği öğrenildi
Sözleşmesi neden feshedildiği ortaya çıktı! Sözleşmesi neden feshedildiği ortaya çıktı! Sözleşmesi neden feshedildiği ortaya çıktı!

Siyah-Beyazlılar'ın sezon başında TFF 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor'a kiraladığı Alexander Milosevic'in, ilk yarı bitmeden sözleşmesi fesh edilmişti. Bu durumun gerçekleşmesine sebep olan perde arkasındaki olaya ulaşıldı.

Hikmet Karaman'la yolların ayrılması sonrasında takımın başına getirilen İbrahim Üzülmez'le yıldızı barışmayan Milosevic'in, geçen hafta Giresunspor'la oynanacak maç öncesinde hocasıyla tartıştığı ortaya çıktı. Maç kadrosunun açıklanması sonrasında kendisini ilk 11'de göremeyen 25 yaşındaki stoperin soluğu İbrahim Üzülmez'in yanında aldığı bildirildi.

'Kadroyu performansa göre yapıyorum!'

İsveçli futbolcunun, "Kariyerim için hoş bir durum değil. Beni ya 11'e al ya da hiç alma"serzenişinde bulunduğu öğrenildi. Milosevic'ten gelen bu tepki sonrasında sinirlenen İbrahim Üzülmez'in, "Ben kadroyu performansa göre yapıyorum. Beşiktaş'tan geldin diye formayı garanti görmemelisin" cevabını verdiği kaydedildi. Bu sözler sonrasında Milosevic'in ısrarcı tutumunu sürdürmesinin ardından Üzülmez'in, "Takımdaki durumunu git Başkan'la konuş" diyerek topu Hasan Kemal Yardımcı'ya attığı ve yönetimin de bu disiplinsiz hareketi sebebiyle oyuncunun sözleşmesini fesh
ettiği ifade edildi.

FANATİK

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