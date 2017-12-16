Başbakan'dan ABD'ye 'Kudüs' resti

Başbakan Yıldırım, Artvin'de AK Parti 6. Olağan İl Kongresi'nde kritik açıklamalarda bulundu.

Başbakan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Nereden nereye geldiğimizi sizler çok iyi biliyorsunuz. Milli iradeyi devre dışı bırakmak için bir çok tuzakla karşı karşıya kaldık.

Kimin ihanet içinde olduğu, kimin Türkiye için gece gündüz çalıştığını bu millet iyi biliyor.

Biz milletimizin diliyle konuşuyoruz. Milletimizin gönlünden geçenleri söylüyoruz.

'KUDÜS YALNIZ DEĞİL'

ABD Başkanı sorumsuz bir kararla Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etti. Bölge gerçekleriyle bağdaşmayan bu karar bizim için yok hükmündedir. İstanbul'da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı'nda alınan karar gösterdi ki, Kudüs yalnız değil, Filistinliler yalnız değil.

Türkiye, kendisi için ne istiyorsa komşuları içinde de aynı şeyleri istiyor. Hiç kimse bölgemizde kafasına göre iş tutamaz.

Oldu bittilerle Kudüs'ü İsrail'e vermek Amerika'nın hakkı değil.

"BİZDEN BAŞKA BÜYÜKELÇİ YOK"

Kudüs'te ikamet eden büyükelçimiz Filistin nezdindeki büyükelçimizdir. Bizden başka Kudüs'te büyükelçilik seviyesinde Filistin için bir misyon açan yoktur. Olay bu kadar net. İsrail, ister bunu kabul etsin ister etmesin bu gerçek değişmez, bizim kararımız değişmez.

"DİPLOMATİK AÇIDAN EN İLERİ KARAR"

(İİT'nin "Doğu Kudüs Filistin'in başkenti" kararı) Diplomatik olarak alınabilecek en ileri karar olup dünyada tektir.