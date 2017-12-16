16 Aralık 2017 Cumartesi26 R.Evvel 1439
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Bu hafta ona yatırım yapan kazandı

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Bu hafta ona yatırım yapan kazandı
Bu hafta bütün yatırım araçları kazandırırken, en yüksek getiriyi altın fiyatları sağladı.
Bu hafta ona yatırım yapan kazandı Bu hafta ona yatırım yapan kazandı Bu hafta ona yatırım yapan kazandı

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri  ortalama yüzde 1,31 değer kazandı. BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek  110.050,70, en düşük ise 107.851,60 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta  kapanışına göre yüzde 1,31'lik artışla 109.330,17 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu  hafta yüzde 1,82 artarak 157,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da  yüzde 1,74 kazançla 1.050,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 253,00 lira olan  çeyrek altının satış fiyatı ise 258,00 liraya çıktı.

Bu hafta avro yüzde 1,35 değer kazanarak 4,5660 liraya, ABD doları da  yüzde 1,07'lik kazançla 3,8710 liraya ulaştı.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,44, yatırım fonları yüzde  0,29 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde  en fazla kazandıran yüzde 1,65 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara  göre çeşitli vadelerdeki bonove tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde  0,15 ile yüzde 0,25 arasında gerçekleşti.

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