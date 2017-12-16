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Öğretmen, dedektif gibi iz sürüp ortaya çıkardı

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Öğretmen, dedektif gibi iz sürüp ortaya çıkardı
Zonguldak'da öğretmen Gökhan Kazan 10 sokak köpeğini iğne ile bayılttıktan sonra boş araziye gömdüğü iddiası üzerine dedektif gibi iz sürerek köpeklerin gömüldüğü yeri buldu.
Öğretmen, dedektif gibi iz sürüp ortaya çıkardı Öğretmen, dedektif gibi iz sürüp ortaya çıkardı Öğretmen, dedektif gibi iz sürüp ortaya çıkardı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde öğretmen 34 yaşındaki Gökhan Kazan, Perşembe belde belediyesinin 10 sokak köpeğini iğne ile bayılttıktan sonra boş araziye gömdüğü iddiası üzerine dedektif gibi iz sürerek köpeklerin gömüldüğü yeri buldu. Suç duyurusu üzerine soruşturma başlatan savcılık, köpeklerin uyuşturucu iğne kullanılarak öldürüldüğünü öne sürerken, sahipsiz sokak köpeklerine yönelik ceza maddesi bulunmadığı için kavuşturmaya yer olmadığına karar verip, belediye ve sorumlu kişiler hakkında 15 bin TL idari para ceza uygulanması istendi.

DHA'nın haberine göre, özel eğitim öğretmeni Gökhan Kazan, daha önce görev yaptığı Perşembe beldesinde 2 Aralık 2016'da meydana gelen olayda belediye ekiplerinin sahipsiz sokak köpeklerini iğne ile bayıltarak topladığını ve ardından boş araziye canlı canlı gömdüğü konusunda duyum aldı. Hayvansever Kazan, beldede iz sürerek köpeklerin gömüldüğü yeri bulmaya çalıştı. Belde sakinlerinin hedef olma korkusuyla konuşmamasına aldırmayan Kazan, iddiaya göre 2 hafta süren çalışma sonucu kendi çabasıyla köpeklerin belde girişinde boş bir arazide belediye ekipleri tarafından gömüldüğünü tespit etti.

SAVCILIK KAZAN'IN GÖSTERDİĞİ ARAZİYİ KEPÇE İLE AÇTI

Kazan, daha sonra Çaycuma Savcılığı'na giderek Perşembe Belediyesi yetkilileri ve iğneyi kullanan işçiler E.K. ile Ö.K. hakkında suç duyurusunda bulundu. Soruşturma başlatan savcılık, Kazan'ın gösterdiği yerde bilirkişi heyetiyle birlikte kazı yaptı. Kepçe ile açılan alanda, 10 köpek öülüsü bulundu. Ayrıca bir köpeğin üzerinde de köpekleri uyuşturmaya yarayan fişek bulundu. Adli Tıp Kurumu'na gönderilen örneklerde köpeklerde uyuşturucu madde bulunamadı. Jandarmanın yaptığı ve savcılığa sunduğu olay yeri görgü ve araştırma tutanağında ise köpeklerin canlı canlı gömüldüğü konusunda beldede dedikodunun olduğu ancak kimsenin hedef olmamak için tanık olmak istemediği belirtildi. Araştırmada belediyenin bir gün önce 'Yarın başıboş köpekler toplanacaktır' anonsu yaptığı tutanakta yer aldı.

SORUMLULARA PARA CEZASI

Savcı, geçen 14 Kasımda sonuçlandırdığı soruşturmada, köpeklerin uyuşturucu iğne kullanılarak öldürüldüğünü belirtmesine rağmen Türk Ceza Kanunu'nda sahipsiz sokak köpeklerine yönelik ceza maddesi bulunmadığı için kavuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Belediye ve sorumlu kişiler hakkında ise toplam 15 bin lira idari para ceza kesilmesi için Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na yazı yazdı. Kararda, şöyle denildi:

"5 bin 237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 151/2 maddesinde düzenlediği üzere sahipli hayvanı öldürmenin işe yaramayacak hale getirmenin veya değerinin azalmasına neden olmanın suç olarak nitelendirildiği, somut olayda Perşembe belde belediyesi ekiplerince uyuşturucu iğne kullanılmak suretiyle öldürülen köpeklerin sahipsiz hayvan konumunda bulunduğu, 5 bin 237 sayılı TCK kapsamında herhangi bir suç unsurunun bulunmadığı ancak hayvanları koruma kanununun 13'üncü maddesinde 'Öldürme işleminde sorumlu kişi ve kuruluşlar hayvanın kesin olarak öldüğünden emin olunduktan sonra hayvanın ölüsünü usulüne uygun olarak bertaraf etmek veya ettirmekle yükümlüdürler' ve ilgili madde hükümlerine aykırı davrananlara öldürülen hayvan başına 1500 lira idari para cezası uygulanır' düzenlemesi karşısında idari yaptırım öngörüldüğü, şüpheliler hakkında atılı suçlardan yukarıda açıklanan nedenlerle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi."

GÜNLERCE İZ SÜRDÜ, KÖPEKLERİN GÖMÜLDÜĞÜ YERİ BULDU

Gökhan Kazan, Perşembe Belediyesi ekiplerinin aldıkları emir doğrultusunda 10 sokak köpeğini uyuşturucu iğne ile bayıltıp boş araziye gömerek katlettiğini söyledi. Günlerce iz sürerek köpeklerin gömülü olduğu yeri bulduğunu anlatan Kazan, şöyle dedi:

"Köpekler uyuşturucu iğne ile vurulduktan sonra ilgili ekiplerce bu alana getirilip gömülüyor. Dedektif gibi çalışıp günlerimi vererek iz sürdüm. Bu bölgeyi tespit ettim. Buradaki toprak kazıntılarını gördüm. Benim şikayetim üzerine savcılık mevcut alanı kepçe ile açtı. Hayvanlardan aldığı numuneleri adli tıp kuruma gönderdi. Savcılık bu konuda ciddi derecede ilgilendi. Bu sahipsiz hayvan olduğu için savcılık belediyeyi suçlu bulamıyor. Bu sahipsiz hayvanlar konusu savcılığın ve TCK'nın konusuna girmiyor. Aslında suçlu buluyor ama savcılığın belediyeyi cezalandırması için TCK'da bir madde yok. Toplamda 15 bin lira ceza veriliyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na gidiyor ceza yaptırımı için yazı yazıldı. İlgili birimin bu cezayı belediyeye tahakkuk ettirmesini bekliyoruz."

"BELEDİYENİN BU İĞNEYİ KULLANMA YETKİSİ YOK"

İddiaya göre Kazan, yaptığı araştırmada belediyenin veterineri olmadığı için 'ketemin' adı verilen uyuşturucu maddeyi kullanma yetkisi olmadığını tespit ettiğini, savcılığında bunu doğruladığını söyledi. Artık hayvanların zarar görmesini istemediklerini ifade eden Kazan, şöyle devam etti:

"Belediye bayıltıcı iğneyi kullanma yetkisi yok. Yetkisiz ellerde kullanılması sonucunda bir vatandaşı da kolundan uyuşturucu iğne ile yaralıyorlar. Hastane polisi işçilerden birine bayıltılan köpekleri ne yaptıkları sorulduğunda, 'bayıltıp gömüyoruz' dediği savcılık soruşturmasında yer alıyor. Artık bundan yorulmuş durumdayız. Artık her yerde katliam duymaktan rahatsızlık duymaktayız. TCK'da sahipli ve sahipsiz hayvan arasındaki cezalandırma farkını ortadan kaldırmasını istiyoruz. Hayvanlar TCK'da bir mal olarak görülmektedir. Mal olarak görülmekten çıkarılarak duyguları ve hisleri olan canlılar olarak tanımlanması gerekiyor. Yoksa şu an ki cezaların caydırıcılığı yok. Olsa bile şu anki yasalar hayvan hakları ihlallerini engelleyemiyor."

BELEDİYE BAŞKANI: BİZ YAPMADIK

Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, bulunan köpekleri belediye ekiplerinin gömmediğini söyledi. Böyle bir olayın yaşanmadığını söyleyen İnam, şöyle konuştu:

"Bir kişi şikayette bulunmuş. Konunun belediyeyle ilgisi yok. Sadece o iğne bulunmuş. Ama uyuşturucu madde yok. Raporda yazıyor. Orası yol kenarı. Yolda köpeklere araçlar vuruyor. Yol altında köpek ölüsü bulunuyorsa bunu belediyeye mal etmenin anlamı yok. Ben köpek sever birisiyim. Evimde köpek besliyorum. Köpek uyuşturulup canlı canlı gömülür mü? Bu kadar cani olunur mu? Bu belediyeyi ilgilendiren bir konu değil. Biz böyle bir şey yapmadık. Oraya köpeklerin kimin gömdüğünü de bilmiyorum."

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