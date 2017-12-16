16 Aralık 2017 Cumartesi26 R.Evvel 1439
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Kaydını yaptırmayanlar dikkat! Süre uzatıldı

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Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kaydını yaptıramayan çiftçiler için süre uzatıldı. Kaydını 30 Haziran'a kadar yaptıramayan çiftçiler için süre 31 Aralık 2017'ye kadar uzatıldı.
Kaydını yaptırmayanlar dikkat! Süre uzatıldı
Kaydını yaptırmayanlar dikkat! Süre uzatıldı Kaydını yaptırmayanlar dikkat! Süre uzatıldı Kaydını yaptırmayanlar dikkat! Süre uzatıldı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, "Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak, 30 Haziran'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2017 üretim yılı ÇKS kaydını 30 Haziran'a kadar yaptıramayan çiftçiler için süre 31 Aralık 2017'ye kadar uzatıldı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, ÇKS'nin çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanı olarak hazırlandığı hatırlatıldı.

ÇKS Yönetmeliği'ne göre, üretim yılına ilişkin çiftçi başvurularının 30 Haziran'da sona erdiği belirtilen açıklamada, "Çiftçilerin bu tarihten sonra sahip oldukları veya kiraladıkları tarım arazileri hariç ÇKS'ye yeni bir çiftçi ve arazi kaydı yapılmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle bu üretim yılına ilişkin başvurularını yapamayan çiftçilerin, 31 Aralık'a kadar müracaatta bulunabilecekleri vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"ÇKS, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan ve çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanı. Bu sistemin çeşitli fonksiyonları mevcut olup tarımsal destekleme araçlarının etkin ve rasyonel bir şekilde planlanması ve uygulanmasında kullanılıyor. Bakanlıkça, ÇKS verileri gözetilerek çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yapılıyor."

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