Hollywood çarıklarını ona yaptırdı!

Okçuluk camiasının sevilen ismi Mehmet Ay… Kahramanmaraş’ta yaşamını sürdüren Mehmet Ay, 12 yaşından beri yemeni işiyle uğraşıyor. İlk ustasının Alaaddin Kopar olduğunu söyleyen Mehmet Usta, bu işi öğrenip bugünlere getirebilmesin de, ustasının emeğinin çok olduğunu söyledi.

HOLLYWOOD ÇARIKLARININ İŞÇİLİĞİNİ YAPTI

Mehmet Usta, sadece yurt içinde değil yurt dışında da önemli projeler için gönderilen yemenilerin işçiliğini yaptığını “Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter” gibi popüler Hollywood filmlerine de el emeğiyle yaptığı çizmelerinin ve yemenilerinin gönderildiğini dile getirdi. Bu süreç hakkında bilgi edinmek istediğimizi söylediğimiz Mehmet Usta, sorumuza şu şekilde cevap verdi:

“Biz o işin sadece işçiliğini yaptık. Harry Potter’a yemeni yaptırmak isteyenler Kamil Kuyukazan ustamızla iletişime geçti. Biz de yemenilerin işçiliğini yaptık. Biz ustamızın işçisiydik. Ustamız bizden yemeni yapmamızı istedi. Biz yaptık onlar gönderdi. Ama evet yemenilerin işçiliği bizim elimizden çıktı.

Yemenicilik işinin sermaye gerektiren bir iş olduğunu dile getiren Mehmet Usta, yemeni yapmaktan her zaman keyif aldığını da sözlerine ekledi.

Mehmet Usta her işin sevilerek yapılmasını gerektiğini, kendisinin de yemenilerini çok severek yaptığını ve yemenileri de en az çocukları kadar sevdiğini aktardı.

OKÇULUK CAMİASI MEHMET USTANIN YEMENİLERİNİ GİYİYOR

Ata sporu olan Okçuluk günümüzde tekrardan önemini kazanmış durumda. Bir okçunun olmazsa olmazı olan kıyafetleri, çarıkları kullandıkları ok ve yaylarının da, değer kazanmaya başladığını görüyoruz.

Okçuluk camiasının da yemeniyi çok sevmesi ve kullanması Mehmet Ustayı memnun ediyor.

Okçuluk camiasından birçok ismi tanıdığını dile getiren Mehmet usta: “İşlerimiz bir ara durgunlaştı dükkanımızı kapatma aşamasındaydık. Okçuluk sporu canlanmaya başlayınca yemeni kullanımı da yaygınlaştı. Biz şuan işimizi biraz daha büyüttük, yurt dışına da ürün gönderiyoruz. Sahil bölgelerinde çok fazla yemeni satışımız oluyor. Mesela Alanya’ya 200 çift yemeni ayırdık. Bu standart rakamımızdı. Okçuluk sayesinde tekrardan satışlarımız arttı. Cumhurbaşkanımız sağ olsun, ne de olsa onun katkı sağladığı bir spor dalı”.

“GÜNÜMÜZDE TARİHİ DİZİLERE YEMENİ İSTERLERSE YİNE YAPARIM”

Ülkemiz de yeni tarihi filmler ve diziler çekildiğini söyleyen Mehmet Usta, yine kendisinden yemeni yapılması istense bunu büyük bir zevkle yapacağını ifade etti.

“EL EMEĞİMİ TELEVİZYONDA GÖRÜNCE ÇOK MUTLU OLUYORUM”

“Mehmet Usta, el emeğim olan yemenileri Televizyonda gördüğümde çok mutlu oluyorum. Yaptığım işe gurur duyuyorum” dedi.

MEŞHUR YEMENİLERİN YAPIMI OLDUKÇA ZAHMETLİ

Ayak sağlığı için oldukça değerli olan yemeni hakiki deriden yapılıyor. Yemenilerin yapımında kullanılan deri, rengi boz olarak ellerine ulaşıyor. Gelen boz renkli olan deriyi, kök boya ile boyadıktan sonra iki gün bekletiyorlar. Bordo derileri, güneşte 10 dakika 20 dakika beklettiklerinde hemen kararıyor.

Yemeninin her zaman hakiki deriden yapılması gerektiğini söyleyen Mehmet Usta, yemenilerin ayakları serin tuttuğunu bu yüzden de ayaktaki mantara, kaşıntıya, nasıra iyi geldiğini anlattı.

OSMANLI DÖNEMİ’NDE HER RENK YEMENİNİN FARKLI BİR ANLAMI VAR

Yemeniler de altı farklı renk seçeneği olduğunu söyleyen Mehmet usta Osmanlı’da her bir rengin farklı anlamı olduğunu belirtti.

Genç kızların bordo rengini, dul kadınların hardal rengi yemeni giydiğini, yaşlıların ise siyah renkte yemeniyi tercih ettiklerini anlattı. Mehmet usta: “Yemenilerin renginden tutunda önündeki burnuna kadar yapılışının bir anlamı vardır. Örneğin Osmanlı’da yemeninin ucunun kıvrık olması doğa saygısını ifade eder.”

Mehmet usta sözlerini şu şekilde bitirdi:

“Bir ekmek parası kaldı mı bin bereket diyoruz. Ben bu işe gönül verdim. Beni ve yemenilerimi bulmak isteyenler zaten bana sosyal medyadan ya da telefondan ulaşabiliyorlar.”