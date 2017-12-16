Ataşehir Belediye Meclisi'nde yapılan belediye başkan vekili seçimini, CHP grubunun adayı İlhami Yılmaz kazandı.
16 Aralık 2017 Cumartesi26 R.Evvel 1439
- Sert çıkış: Tarihi kararın ciddi sonuçları olacak!Ataşehir Belediye Başkan Vekili belli olduKaydını yaptırmayanlar dikkat! Süre uzatıldıTam 70 milyar lira! Erdoğan şahit olacakAB'den sanal para hamlesiAnonsu olay olmuştu, kahraman gibi karşılandıHollywood çarıklarını ona yaptırdı!Ergin Ataman yeni takımıyla anlaştı! Büyük sürprizSon sözü Başbakan söyleyecek!Rusya'dan çok tehlikeli ABD iddiası
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
- "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
İmsak 06:42 Güneş 08:15 Öğle 13:07 İkindi 15:23 Akşam 17:45 Yatsı 19:11
- 16°C Adana
- 13°C Adıyaman
- 12°C Afyon
- 8°C Ağrı
- 15°C Amasya
- 9°C Ankara
- 18°C Antalya
- 10°C Artvin
- 20°C Aydın
- 19°C Balıkesir
- BIST: 109.330 -0.31
- Altın: 155,894 -0.46
- Dolar: 3,8638 -0.70
- Euro: 4,5501 -0.72
Ataşehir Belediye Başkan Vekili belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Sert çıkış: Tarihi kararın ciddi sonuçları olacak!Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Daily Sabah gazetesi için 'Kudüs satılık değil' başlıklı bir yazı yayımladı.
Ataşehir Belediye Başkan Vekili belli olduBattal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından Ataşehir Belediye Başkan Vekili belli oldu.
Kaydını yaptırmayanlar dikkat! Süre uzatıldıÇiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kaydını yaptıramayan çiftçiler için süre uzatıldı. Kaydını 30 Haziran'a kadar yaptıramayan çiftçiler için süre 31 Aralık 2017'ye kadar uzatıldı.
Son sözü Başbakan söyleyecek!Büyük tartışmalara neden olan ve kamuoyunun merakla beklediği arabalara takılan cam filmine nasıl bir kriter getirileceğine ilişkin son kararı Başbakan Binali Yıldırım verecek.
Başbakan'dan ABD'ye 'Kudüs' restiBaşbakan Yıldırım, Artvin'de AK Parti 6. Olağan İl Kongresi'nde kritik açıklamalarda bulundu.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Öğretmen, dedektif gibi iz sürüp ortaya çıkardı
- Yavru tilkiye akılalmaz işkence!
- Gören şaşırıp kalıyor! Daha 19 yaşında...
- İsrail güzeliyle çekilmişti! Ülkeden kaçtı
- Okuldan dudak uçuklatan ciro!
- Vicdansız sürücü kadına çarpıp kaçtı
- Talihsiz kadının cesedi saatlerce sokakta bekledi
- Ünlü müzisyeni oğlu öldürdü
- Polisi görünce silahı atıp, kaçtılar
- Türkiye'nin konuştuğu adam hakkında karar!
- Polis İstanbul'u ablukaya aldı! Tek tek arıyor
- Karnından çıkarıldı! Tam 13 kilo ağırlığında...
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.