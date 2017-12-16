16 Aralık 2017 Cumartesi26 R.Evvel 1439
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Abbas'ı resmen tehdit etti: Hala hayattaysa...

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İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman Kudüs'teki protestolar hakkında konuştuğu sırada Mahmut Abbas hakkında küstah açıklamalarda bulundu.
Abbas'ı resmen tehdit etti: Hala hayattaysa...
Abbas'ı resmen tehdit etti: Hala hayattaysa... Abbas'ı resmen tehdit etti: Hala hayattaysa... Abbas'ı resmen tehdit etti: Hala hayattaysa...

İsrail basınında yer alan habere göre İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman Kudüs'teki protesto gösterilerini değerlendirdiği sırada Mahmut Abbas hakkında küstah bir açıklamada bulundu. 


Mahmut Abbas ve İsrail'in güvenlik noktasında ilişki içerisinde bulunduğunu belirten Liberman, "Abbas şu an hayattaysa bunu koordineli çalışmamıza borçludur" dedi.
 
Fetih liderlerinin 2007 yılından bu yana suikaste uğradığını hatırlatan Liberman, Abbas'ı İsrail ile olan koordinasyonun kurtardığını ifade etti.
 
ABBAS, İİT'DE KOORDİNASYONU KESEBİLECEKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ
 
Filistin lideri Mahmut Abbas, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul'da düzenlenen Kudüs zirvesinde İsrail ile koordinasyonun kesilebileceğini söylemişti.

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