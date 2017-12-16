16 Aralık 2017 Cumartesi26 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:42Güneş 08:15Öğle 13:07İkindi 15:23Akşam 17:45Yatsı 19:11
    • 15°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 19°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 109.330 -0.31
  • Altın: 155,894 -0.46
  • Dolar: 3,8638 -0.70
  • Euro: 4,5501 -0.72

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler...

»
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Yalova İl Kongresinde Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle seslendi.
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler... Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler... Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Böyle avuç dolusu sahte evraklar sallamakla sen kalkıp da Tayyip Erdoğan'a, ailesine leke süremezsin, yargıda hesabını vereceksin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Yalova'nın her mahallesindeki vatandaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Kongremizi gerçekleştirip yeni dönemi belirleyeceğiz.

Gençler biz tabi şunu bileceğiz her şeyden önce biz adeta barışın güvercinleri olarak çıktığımız bu yolda öldürmeye değil adeta diriltmeye varız. Gazi Mustafa Kemal'in emaneti Yalova'ya yatırımlar yaptık. 

Toplu konuttan bölünmüş yola tarımdan spor tesislerine kadar Yalova'ya çok önemli katkılar sağladık. Yalovalılar artık körfeze girmeden dolanmadan İstanbul'a ulaşma imkanı elde ettiler. 

Önümüzdeki dönem de Yalova'ya daha çok hizmetler gelecek. Biz bu ülkeyi bu milleti Yalova'yı seviyoruz. 

'MAN KAFA NEREDEN AKLIMA GELDİ...'

İnsanları yaradandan ötürü sevdik. 80 milyon bizim gözümüz de tek. Türkiye'nin son 15 yılında geçmişteki eksikleri gidermenin gayreti içinde olduk. Yaptıklarımız görmeyenler var kalbi mühürlü. Öyle bir ana muhalefetimiz var ki yeni adıyla ana ihanet. 

Cebinizdeki parayı harcamak kolaydır. Biz geldiğimiz de kasa tam takırdı. Bir şeyler yapmamız lazımdı. Biz zamanı nakite çevirdik. Ama bunların kafası basmaz anlamaz. Biz man kafa kime deriz biliyorsunuz dimi? Siz anlıyorsunuz zaten. Nereden geldi aklıma Man adasından geldi. 

YARGIDA HESABINI VERECEKSİN

Biz sağlık alanında büyük bir devrime imza attık. Ey Kılıçdaroğlu sen SSK'nın başındayken hastaneler ne haldeydi? Sen bir yaşındaki torununu 14-15 yaşındaki çocuğunu nasıl sigortalı yaptın onun hesabını ver. Avuç dolusu sahte evraklar sallamakla sen Erdoğan ve ailesine leke süremezsin. Gün yaklaşıyor. Yargıda hesabını vereceksin. Bundan sonra atacağı iftiraların boynuna nasıl dolanacağını görecek 

Dünya Süveyş ve Panama'yla anılmakla kalmayacak. Bir de Kanal İstanbul'la anılacak. 1212 kilometre hızlı tren hattını hizmete aldık. Bay Kemal sen hızlı treni bilir misin?Ülkemizi Avrupa'nın en büyük tarımsal ihracatçısı haline getirdik. Senin SSK döneminden bize kalan faturalar vardı. Onları da ödedik. 

KAFESTEKİ ÇOCUKLAR, OTİZMLİ GENÇ

Bizim Kudüs'ün mahremiyeti konu olduğunda pek çok ülkenin yaptığı gibi sırtımızı dönme hakkımız yok. Biz İsrail istemiyor diye Filistin'in Kudüs'ün hakkını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Biz Amerika'nın başka hesapları var diye Suriye'ye terör devleti kurmasına izin vermeyeceğiz. Bizim 'Suriye'de zulüm varsa bana ne' deme hakkımız yok. Kudüs'e uzanan her eli İstanbul'a uzanmış sayarız. Bugün bize hala Suriye'de ne işin ver? diyen varsa bunlar Türkiye'den haberi olmayan gafillerdir. 

Ecdadımızın bize emaneti olan bu duruştan azla vazgeçmeyeceğiz. 

Biz son sözü söylemedik. 1947'de İsrail neyse şimdi Filistin o hale geldi. BM Güvenlik Konseyi ne gerekiyorsa yapacaksınız. Yapmıyorsanız hukuk içinde gerekeni yapmak için ilgili mercileri zorlayacağız.

İsrail devlet terörü estiren bir ülke, 20 terörist İsrail askeri bu çocuğu sürüklüyor. Ey Amerika Ey Trump sen bu zulmü görmüyor musun? Bu tamamen Evangelist bir anlayışın uygulamasıdır. Lafa geldiği zaman biz bu yardımı yapıyoruz şunu yapıyoruz. Hangi yardımdan bahsediyorsun? Kadın, çocuk, engelli demeden kafes kurmuşlar o kafeslere yavruları koymuşlar bunu yapan kim İsrail buna göz yuman kim Amerika. Şayet bu görüntüler İsrail'den değilde başka bir ülkeden gelseydi o ülkeyi dünyanın başına yıkarlardı. Türkiye'den gelse bu görüntüler Batı medyası gündemden düşürmezdi. Diktatör Tayyip Erdoğan'ın ülkesinde böyle bir şey var mı? Tayyip Erdoğan, bunları yüzünüze vurduğu için 'diktatör' oluyor.

Bunların yine FETÖ takımı tongaya düşürdü. Anlaşıldı ki Ana hıyanet partisini sahaya sürmüşler.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bahçeli'den Rıdvan Dilmen'e ağır sözlerBahçeli'den Rıdvan Dilmen'e ağır sözlerMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ' Erdoğan'ı parkasız Deniz Gezmiş'e benzetiyorum' diyen futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'e çok sert tepki gösterdi.
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler...Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Yalova İl Kongresinde Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle seslendi.
Sert çıkış: Tarihi kararın ciddi sonuçları olacak!Sert çıkış: Tarihi kararın ciddi sonuçları olacak!Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Daily Sabah gazetesi için 'Kudüs satılık değil' başlıklı bir yazı yayımladı.
Ataşehir Belediye Başkan Vekili belli olduAtaşehir Belediye Başkan Vekili belli olduBattal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından Ataşehir Belediye Başkan Vekili belli oldu.
Kaydını yaptırmayanlar dikkat! Süre uzatıldıKaydını yaptırmayanlar dikkat! Süre uzatıldıÇiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kaydını yaptıramayan çiftçiler için süre uzatıldı. Kaydını 30 Haziran'a kadar yaptıramayan çiftçiler için süre 31 Aralık 2017'ye kadar uzatıldı.
Son sözü Başbakan söyleyecek!Son sözü Başbakan söyleyecek!Büyük tartışmalara neden olan ve kamuoyunun merakla beklediği arabalara takılan cam filmine nasıl bir kriter getirileceğine ilişkin son kararı Başbakan Binali Yıldırım verecek.
  • Başbakan'dan ABD'ye 'Kudüs' resti16 Aralık 2017 Cumartesi 13:46
  • AGİT zirvesinde FETÖ krizi16 Aralık 2017 Cumartesi 13:40
  • Gülen'in yeğeni milyon dolarlık evde yakalandı16 Aralık 2017 Cumartesi 13:35
  • Bakan Soylu'dan 'Yavuz Yılmaz' açıklaması16 Aralık 2017 Cumartesi 13:21
  • SSM 10 uzman yardımcısı alınacak16 Aralık 2017 Cumartesi 12:34
  • Mesut Yılmaz'ın acı haberi ABD'de aldı! Türkiye'ye dönüyor16 Aralık 2017 Cumartesi 12:27
  • Lüks araçtan 'cephanelik' çıktı16 Aralık 2017 Cumartesi 12:05
  • Gözaltına alınan terörist intihar etti!16 Aralık 2017 Cumartesi 11:35
  • Meteoroloji'den flaş uyarı! Bu geceden itibaren...16 Aralık 2017 Cumartesi 11:20
  • Polis ve jandarmaya saldırı helikopteri16 Aralık 2017 Cumartesi 10:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri