16 Aralık 2017 Cumartesi26 R.Evvel 1439
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Ve açıkladı! ABD'ye tam destek, İsrail'le ise...

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Ve açıkladı! ABD'ye tam destek, İsrail'le ise...
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr, ABD'ye tam destek vererek, İsrail’le diplomatik bağ kurmak istediklerini dile getirdi.
Ve açıkladı! ABD'ye tam destek, İsrail'le ise... Ve açıkladı! ABD'ye tam destek, İsrail'le ise... Ve açıkladı! ABD'ye tam destek, İsrail'le ise...

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr Filistin ve İsrail’in mevcudiyeti konusunda bir uzlaşmaya varıldığı takdirde Riyad’ın İsrail’le tam diplomatik bağ kurmak için bir ''yol haritalarının'' olduğunu söyledi.



Frace 24 televizyon kanalına verdiği bir röportajda konuşan El Cubeyr krallığın İsrail’le herhangi bir ilişkisi olmadığını, İran'ın bölgede artan etkisinin iki ülkeyi de ilgilendiren ortak bir endişe olmasına rağmen Tel Aviv ile herhangi bir diplomatik bağ olmadığını söyledi.

Kasım ayı ortalarında Lübnan’da günlük bir gazete al-Akhbar El Cubeyr'den Veliaht Prensi Mohammed bin Salman'a İsrail'le ilişkilerin normalleşmesini planlandığı tarihsiz bir mektup yayınlamıştı.

Geçtiğimiz haftalarda İsrail ordusunun kumandanı General Gadi Eizenkot bir röportajında Suudi Arabistan’la İran’a karşı mücadele konusunda istihbarat paylaşmaya hazır olduklarını söylemişti. 

JUBEİR'DEN ABD'YE TAM DESTEK
 

Cubeyr değerlendirmelerinde Trump yönetimine de övgü göndererek ''Trump hükümetinin İsrail ve Araplar arasında barışı sağlamak konusunda ciddi olduğuna inanıyoruz'' dedi. 

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