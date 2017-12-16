Bahçeli'den Rıdvan Dilmen'e ağır sözler

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde;

"Bir soru üzerine yorum yaparken bazı hatalar ve yanlışlar içeresinde sürüklendiğini söylüyorum. Sahadaki şeytanlığı siyasete taşımasın. Türkiye Cumhurbaşkanı'na parkasız Deniz Gezmiş ifadesi ne Türk milletine yakışır ne Cumhurbaşkanı'na yakışır ne de Cumhurbaşkanlığı'na yapılan yalakalığa yakışır."

"ÖZÜR DİLEMELİ"

"Türkiye Cumhurbaşkanı bir dönemin teröristi ile özdeş kabul edilemez. Kendisini Türk milletinden özür dilemeye davet ediyorum."

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

(Erken seçim iddiaları) "Erken seçim talebi kime hizmet eder? Biz cumhur ittifakını benimsiyoruz. "