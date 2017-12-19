Vatandaş akın etti! 'Milli' taarruz başladı

28 Kasım’dan bu yana en fazla yükselen piyasa olan Borsa İstanbul’a yerli yatırımcılar adeta hücum etti. 1 ayda 29 bin yatırımcı borsaya girdi.

Ekonomik ve siyasi operasyonlarla birlikte, yükselen kur üzerinden kriz algısı yaratma çabasına rağmen, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11.1 ile dünyanın en fazla büyüyen ülkesi olan Türkiye, yatırımcıların da ilgi odağı olmaya devam ediyor. ABD'deki kumpas davasının başladığı 28 Kasım'dan bu yana yüzde 8.5 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası olan Borsa İstanbul'da endeks 110 bini geçerken, piyasa,yerli yatırımcıların akınına uğradı.



Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun verilerine göre, borsada ekim sonunda 1 milyon 47 bin olan yerliyatırımcı sayısı, kasımda 1 milyon 76 bini aştı. Sabah'ta yer alan habere göre aynı dönemde yabancı yatırımcı sayısı da 62 adetlik artışla 9 bin 571'e ulaşırken, toplam yatırımcı sayısı 1 milyon 85 bini geçerek 2000'li yıllardan bu yanaki en yüksek seviyeye çıktı.



DOĞU'DA ÇARPICI ARTIŞ



Kasım ayı verilerine göreen fazla yatırımcı artışı, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde gerçekleşti. Yatırımcı sayılarında 325 bin 726 ile İstanbul ilk sırada yer alırken, onu 124 bin 705'le Ankara, 95 bin 370 ile İzmir takip etti. Şırnak'taki yatırımcı sayısı yüzde 22, Mardin ve Siirt'te yüzde 10, Bitlis'te yüzde 11, Ağrı'da yüzde 18, Tunceli'de yüzde 16 arttı.



25 ŞİRKET 10 MİLYARI GEÇTİ



Borsada şirketlerin piyasa değeri de 28 Kasım'dan bu yana 62 milyar lira artarak 826 milyara çıktı. 25 şirketin değeri 10 milyar lirayı geçti. BIST- 30'da 28 Kasım'dan bu yana en fazla yükselen hisse senedi yüzde 22.8 ile Türk Hava Yolları oldu. Operasyonların hedefi olan Halk Bankası ise yüzde 13 yükselerek, algı operasyonunu bir kez daha boşa çıkardı.