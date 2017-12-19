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Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel tedavi altında

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Sağlık Bakanı Demircan, eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'in akciğer zarı ampiyem tedavisi gördüğünü belirterek "Hasan Bey'in genel sağlık durumu, geldiğini güne göre daha iyi, daha da iyileşecek inşallah." dedi.
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel tedavi altında
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel tedavi altında Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel tedavi altında Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel tedavi altında

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'in tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesi'ne giderek, sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı ve ailesiyle görüştü. 

Ziyareti sonrasında gazetecilere açıklama yapan Demircan, Güzel'in Türk siyasi tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu aktardı. Güzel'in rahatsızlığının kendisini derinden üzdüğünü ifade eden Demircan, "İyi bir tedavi alıyor, burada emin ellerde, gereken girişim ve tedavi yapılıyor. Hasan Bey'in genel sağlık durumu, geldiği güne göre daha iyi, daha da iyileşecek inşallah." diye konuştu.

Demircan, Güzel'in sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgiyi hastane yetkililerinden aldığını dile getirerek "Kendisine ve ailesine tekrar geçmiş olsun ve acil şifa dileklerimizi sunuyoruz. İnşallah, yakın zamanda Hasan Bey'i aramızda göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Güzel'in sağlık durumuna ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demircan, "Akciğer enfeksiyonu var, daha doğrusu akciğer zarı ampiyem tedavisi görüyor. Mide ve bağırsak sisteminde de ek rahatsızlıkları var. Mide kanaması geçirmiş, tedavisi yapılmış ve geçmiş. Vücutta belli bir sarsılma olmuş rahatsızlıklardan ama onların da düzelmesi için biraz zamana ihtiyaç var." bilgisini verdi.

"İTO Başkanı'nın vefatı üzerine başlatılan inceleme devam ediyor"

Bakan Demircan, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı İbrahim Çağlar'ın ölümüne ilişkin ihmal iddiaları üzerine Sağlık Bakanlığınca başlatılan incelemenin sonucunu henüz belli olmadığını, tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Hekimlere esnek çalışma için YÖK ile çalışma yapılıyor

"Tam Gün uygulamasıyla ilgili bir düzenleme yapılacağını açıklamıştınız. Ne gibi bir düzenleme olacak" sorusu üzerine de Demircan, şunları kaydetti:

"Meselenin tam güne bağlanmamasını söylemiştim. Bu, en verimli insan gücümüzü milletin hizmetine sunma çalışması devam ediyor. Bu, bir esnek çalışma modeli olarak sunulmuştu. Tam günün bire bir karşılığı değil, en verimli çalışma modelini bulmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki aylarda konu gündeme gelecek ve gerekli düzenlemeleri yapacağız. Bunun için üniversitelerimiz ve YÖK ile birlikte çalışıyoruz."

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