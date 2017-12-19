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Suudi Arabistan'a füze saldırısı!

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Suudi Arabistan'a füze saldırısı!
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlama sesi duyulduğu açıklandı. Görgü tanıkları olay yerinden dumanlar yükseldiğini aktardı.
Suudi Arabistan'a füze saldırısı! Suudi Arabistan'a füze saldırısı! Suudi Arabistan'a füze saldırısı!

İran destekli Husiler, Riyad'a yönelik balistik füze fırlattıklarını duyururken, Suudi Arabistan füzenin havada imha edildiğini aktardı. Yemen merkezli Şii örgüt Husiler açıklamada, füzenin Suudi Arabistan Kralı Salman'ın ikametgahı el Yemame Sarayı'na atıldığını duyurdu.

HAVADA ENGELLENDİ

Suudi Arabistan'ın başını çektiği uluslararası koalisyon ise, fırlatılan füzenin havada engellendiğini duyurdu. 

Suudi öncülüğündeki koalisyonun açıklamasını aktaran El Arabiya, füzenin hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu belirtti.

Husilerin televizyonu füzenin Riyad'da Suudi liderlerin bulunduğu bir toplantıyı hedeflediğini duyurdu

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