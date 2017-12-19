Resmen duyuruldu! Ve iflas etti

Güney Kore merkezli bir kripto para borsası bugün internet sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, kapanacağını ve bu yıl ikinci kez yazılım korsanları tarafından saldırıya uğramasının ardından iflas başvurusunda bulunmakta olduğunu açıkladı. Bu açıklama, Bitcoin ve diğer kirpto paraların işlem gördüğü borsalara ilişkin güvenlik endişelerini artırdı.
Youbit olarak bilinen borsa nisan ayında korsan saldırısına uğramış ve bu saldırıda 4 bin kadar Bitcoin hesaplardan çalınmıştı.
Youbit'in internet sayfasında yapılan açıklamada bugün yerel saat ile sabah 4:35'te yeni bir saldırı yaşandığı ve toplam varlıklarının yüzde 17'sinin çalındığı duyuruldu.
Çalınan miktardan söz edilmesi de bütün müşterilerin kripto para varlıklarının yüzde 75 oranında kayıp yaşadığı belirtilerek, bütün işlemlerin durdurulduğu ve müşterilerin zararlarını en aza indirmek için çalışıldığı ifade edildi.
Kore İnternet Güvenliği Ajansı KISA tarafından yapılan açıklamada, siber saldırılara karşılık verildiğini belirterek polis ve KISA yetkililerinin saldırıya yönelik inceleme başlatıldığı belirtildi.
- Mutlu ve Çapkın davasında karar!Beşiktaş'a imza attı! 3 Ocak'ta kampa katılacakBıçaklı öğrenci okulda dehşet saçtıİçişleri'nden 'Battal İlgezdi' açıklamasıRusya'dan ABD'ye Kudüs tepkisi!Rusya'da bir Norveçli casuslukla suçlandıABD bu kareyi konuşuyor! Bunadı mı?Liberman'dan küstah Kudüs çıkışı! Bedel ödemeye hazırızMehmet Doğan'dan çarpıcı Suud yazısıYunanistan sınırında yakalandılar!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
- "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
İmsak 06:44 Güneş 08:17 Öğle 13:08 İkindi 15:24 Akşam 17:46 Yatsı 19:12
- 14°C Adana
- 11°C Adıyaman
- 7°C Afyon
- 4°C Ağrı
- 11°C Amasya
- 7°C Ankara
- 16°C Antalya
- 10°C Artvin
- 12°C Aydın
- 6°C Balıkesir
- BIST: 110.177 -0.06
- Altın: 155,852 0.32
- Dolar: 3,8403 0.37
- Euro: 4,5381 0.27
Resmen duyuruldu! Ve iflas etti
Güney Kore merkezli bir kripto para borsası bugün internet sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, kapanacağını ve bu yıl ikinci kez yazılım korsanları tarafından saldırıya uğramasının ardından iflas başvurusunda bulunmakta olduğunu açıkladı. Bu açıklama, Bitcoin ve diğer kirpto paraların işlem gördüğü borsalara ilişkin güvenlik endişelerini artırdı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Yunanistan sınırında yakalandılar!
- Gizemli tünelin sırrını Emniyet açıkladı!
- Balıkesir'de insanlığın bittiği an!
- 5 kez kanseri yendi, 6. kanser oldu!
- Genç kadın tartıştığı kocasını öldürdü!
- Çifte cinayette inanılmaz yanlışlık!
- Devlet Yağız bebeğe el uzattı!
- Kuşadası'nda yok artık dedirten olay!
- Bursa'da sokak ortasında dehşet!
- Fark etmeyince işinden oldu! Meğer izleniyorlarmış
- Gürültü yapanları uyardı, canından oldu!
- Ekmek arası 6 bin lira...
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.