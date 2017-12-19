Resmi açıklama geldi! 'Fatih Terim...'

Avustralya Futbol Federasyonu medya-iletişim direktörü Ben O'Neill geçtiğimiz günlerde Bosna Hersek Federasyonu ile de görüşen Fatih Terim ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Igor Tudor'dan boşalan koltuk için Fatih Terim ismi geçerken, deneyimli teknik adamın boşta olan Avustralya Milli Takımı'nın da adayları arasında yer aldığı iddia ediliyor.

'Özel kurul oluşturduk'

Fatih Terim'i tanıdıklarını ve başarılarının farkında olduğunu söyleyen Ben O'Neill, "Teknik adam konusunda adayları içeren bir liste oluşturuldu. Ve yeni antrenörün kim olacağını belirleyecek bir de özel kurul oluşturuldu. Bu kurul Şubat ayına kadar kararını verecek ve Dünya Kupası'nda Avustralya Milli Takımı'nın başında kim olacağını belirleyecek" dedi.

Listedeki isimler hakkında bilgi vermeyen O'Neill Fatih Terim ismini de yalanlamayarak transfere açık kapı bıraktı.

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