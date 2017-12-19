15 Haziran'da görevden alınan Ceyhan Belediye eski Başkanı Öztürk, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 3'ü belediye meclis üyesi, 4'ü belediye çalışanı ve 2'si Ceyhan Ticaret Odası üyesi 9 kişiyle birlikte 11 Aralık Pazartesi günü gözaltına alındı.
FETÖ'ye belediyeden kaynak aktardıkları ve finans sağladıkları iddia edilen şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Alemder Öztürk, tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
19 Aralık 2017 Salı1 R.Ahir 1439
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Eski belediye başkanı FETÖ'den tutuklandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, FETÖ/PD) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ceyhan Belediye eski Başkanı Alemdar Öztürk, mahkemece tutuklandı.
15 Haziran'da görevden alınan Ceyhan Belediye eski Başkanı Öztürk, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 3'ü belediye meclis üyesi, 4'ü belediye çalışanı ve 2'si Ceyhan Ticaret Odası üyesi 9 kişiyle birlikte 11 Aralık Pazartesi günü gözaltına alındı.
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