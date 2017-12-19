FETÖ'cü müdürden Hüseyin Avni itirafı

Duruşmada SEGBİS aracılığı ile tanık olarak dinlenen FETÖ’den ihraç edilen Emniyet Müdürü Yunus Dolar şunları söyledi

“TÜRKİYE GENELİNDE YÜZDE 70’IN ALTINA DÜŞMEZ”

Bu yapı ile ortaokul sonunda tanıştım. Ergenekon operasyonlarının başlangıcına kadar bu yapının içinde oldum. Çapkın, il emniyet müdürü bazında bu yapı ile iltisaklı olsaydı sohbetlerde adını duyardım. Sohbetlerde bulundum. İstanbul’da 120 tane emniyet müdürü vardı. Bunlardan 75-80’i cemaattendi. Türkiye genelinde ise bu oran rütbelilerde yüzde 70’in altına düşmez. Polis memurlarında ise yüzde 50’nin altında olacağını sanmıyorum. Cemaatçi müdürlerin PKK’ya yönelik olarak yapılacak operasyonlarda çok istekli değillerdi. Oslo görüşmelerinden bir şekilde haberdardılar. ‘Biz mücadele ediyoruz. Onlar müzakere ediyor. Onlar müzakere ederse biz mücadele etmeyiz’ şeklinde bir tutumları vardı. Hüseyin Çapkın düz bir yurdum insanıdır. PKK ile mücadele edilmesi taraftarıydı. Bu yöndeki taleplerini istihbarat ve terör müdürlerine iletiyordu.”

VALİ MUTLU: KES SESİNİ..

Duruşmada tanık olarak dinlenen Halil Güneş ise İstanbul’da bir huzurevinde kaldığını belirterek, “Vali Hüseyin Avni Mutlu’nun ziyarete geldiği bir gün huzurevinde kalanlardan para toplandığını ve bunun Fetullahçılara gönderildiğini valiye söyledim. ‘Sus, kes sesini. Seni buradan gönderirler’ diyerek azarladı. Bu konuyla ilgili birçok kez farklı yerlere şikayette bulundum” dedi.