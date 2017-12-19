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Kılıçdaroğlu'nun cevap veremediği sorular!

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Kılıçdaroğlu'nun cevap veremediği sorular!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun SGK Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde yapmış olduğu ihalelerle ilgili soru işaretleri halen cevaplanmış değil.
Kılıçdaroğlu'nun cevap veremediği sorular! Kılıçdaroğlu'nun cevap veremediği sorular! Kılıçdaroğlu'nun cevap veremediği sorular!

“Mal nasıl götürülür, ben çok iyi bilirim” sözleriyle dalga konusu olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemle ilgili tartışmalar devam ediyor. Star gazetesi yazarı Resul Kurt, Kılıçdaroğlu'na yanıtlaması için bazı sorular sordu.

İşte o yazı:

Okurlarımız hatırlayacaktır, FETÖ’nün kaset kumpasıyla işbaşına getirilen CHP yöneticisi sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na geçtiğimiz günlerde, kendisinin SSK genel müdürlüğü yaptığı dönemle ilgili bazı sorular sormuştum, ama sorulara cevap gelmedi, bunun yerine FETÖ’KOPİ’leri kürsüden sallayarak kendisinin “Mal nasıl götürülür, ben çok iyi bilirim” diyerek CHP adına talihsiz bir açıklaması oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, CHP yöneticisi Kılıçdaroğlu’nun talihsiz, mesnetsiz ve hadsiz iddialarıyla ilgili tazminat davası açarak yargıda hesabını soruyor. Ancak, Kılıçdaroğlu’na PKK/FETÖ’nün koltuk değneği olmasının hesabını da sandıkta bu millet soracaktır.

5 MİLYAR DOLARLIK VURGUN

Genel müdürlüğü döneminde SSK’nın ihalesiz ve fahiş fiyatla alım yapmasından dolayı dönemin Çalışma Bakanı Sayın Yaşar Okuyan’ın açıkladığı Kılıçdaroğlu’nun SSK genel müdürlüğü dönemindeki yaklaşık 5 milyar dolarlık yolsuzluk nedeniyle halkımız adına sorgulamak için Kılıçdaroğlu’na tekrar soruyorum:

BU SORULARIN CEVABINI VEREMEDİ

- SSK Genel Müdürü olduğunuz dönemde fahiş fiyatla ve ihalesiz alım yaptınız mı?

- Neşter soruşturmasını yürüten eski savcı Ömer Süha Aldan’ı neden 24. Dönemde Muğla Milletvekili yaptınız?

- 26 dolarlık stente 2.456 dolar ödediniz mi?

- Rahşan affı olmasaydı 1999 yılında hapse girecek miydiniz? Sizi önce Rahşan affı, sonra da FETÖ’cü müfettişler mi kurtardı?

- SSK Genel Müdürlüğü döneminizdeki yolsuzluk iddiaları ile ilgili grup toplantısında salladığınız ve suç bulamadıklarını iddia ettiğiniz SGK müfettişleri FETÖ’cü müydü? Bu görevlendirmeleri FETÖ’cü üst yöneticiler mi ayarladı? Bu SGK müfettişleri tarafından 2008-2010 yıllarında yapılan soruşturmada size fahiş fiyatla ihalesiz malzeme alımı soruldu mu? Sizi aklaması için rapor hazırlama görevinin özellikle bu kurumun FETÖ’cü yöneticisi tarafından ayarlandığı iddialarına cevabınız var mı?

- Son olarak bu rapor elinize nasıl geçti? Raporu size kim verdi? Raporda sizin kurtarılmanız için devreye eski müfettiş danışmanınız girdi mi?  Danışmanınız hangi ilişkilerini kullanarak bu raporları temin etti?

- Adını “vatansever” koyduğunuz “FETÖ’cü” bürokratlar hangi kurullardan bilgi ve belgeleri size taşıyor?

TEFTİŞ RAPORLARINA NE OLDU?

- SSK genel müdürü olduğunuz dönemde hakkınızda yapılan inceleme ve soruşturma raporları nerede? ÇSGB Bakanlık Teftişin 1999-2002 ‘de hakkınızda yaptığı teftiş raporları Nerede? Bunları FETÖ’cüler mi, yoksa DHKPC/PKK işbirlikçileri mi imha etti?

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