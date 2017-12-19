CHP'li vekile AK parti'den jet cevap

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, AK Partih ükümetini eleştirdi.2019 yılında yapılacak seçimleri işaret eden Engin, CHP'yi iktidara taşıyacaklarını söyledi.
2019'DA GÖZLERİNİZİ AÇTIĞINIZDA...
Didem Engin'in "Sizler yapılan tüm uyarıları görmezden gelip gözlerinizi kapatmaya, duymazlıktan gelip kulaklarınızı tıkamaya, kısacası bildiğiniz yoldan yürümeye devam ediniz. 2019’da gözlerinizi açtığınızda kimin atı alıp Üsküdar’ı geçtiğini göreceksiniz." ifadelerini kullanması üzerine AK Parti'den anında cevap geldi.
8 SEÇİM OLDU HALA ÜSKÜDAR'A YETİŞEMEDİNİZ
AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, "Sekiz seçim oldu hala Üsküdar’a yetişemediniz. Ataşehir’i geçemediniz daha, Ataşehir’i." dedi.
RÜYA GÖRÜYORLAR
AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan ise Didem Engin'in bu sözlerine karşı "Rüya görüyorlar, rüya." dedi.