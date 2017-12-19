Dursun Özbek resmen açıkladı! 'Fatih Terim'e...'

Teknik direktör Igor Tudor'la yollarını ayıran Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, basın toplantısı düzenledi.

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları;

"İhtiyaç hissettiğimiz için seçimi yapıyoruz"

Dün itibarıyla 2 tane önemli karar aldık. Tudor'la olan birlikteliğimizi sona erdirdik ve Olağanüstü Genel Kurul kararı aldık. Aldığımız kararlar Galatasaray'a hayır getirecek. Galatasaray Genel Kurul Üyeleri'nin seçime katılmalarını ve iradelerini ortaya koymalarını diliyorum. Galatasaray yönetimi olarak, erken seçimin ne zaman yapılacağı tüzükte belirtilmiş. Şu anda ihtiyaç hissettiğimiz için seçimi yapıyoruz.

"Galatasaray şampiyonluğun en önemli adaylarından"

2.5 yıldır olduğu gibi, Galatasaray yönetimi yine görevinin başındadır. Aksama olur mu gibi yorumları boşuna yapmasınlar. Galatasaray'ın şampiyonluk yürüyüşündeki başarısını en üst seviyeye çekeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray bugün olduğu gibi, Mayıs'ta da şampiyonluğun en önemli adaylarından birisidir. Normal durumda ne yapıyorsak, bugün de aynı şeyi yapmakla mükellefiz. Hatta daha güçlü, daha azimli olarak kararları alacağız. Galatasaray'da hizmet yönünden bir aksama olması söz konusu değildir.

"Galatasaraylıların seçilen başkanın etrafında birleşmesi gerek"

Mayıs 2018'e giderken, mevcut yönetimin güçlendirilmesi hasıl olmuştur. Bugünden itibaren Mayıs 2018'e yürüyüşümüz çok kuvvetli olmak zorunda. Mayıs 2018 çok kritik bir tarih. Mayıs 2018 Galatasaray için çok önemli bir tarihtir. 20 Ocak'ta kim seçilirse seçilsin geriye kalan tüm Galatasaraylıların seçilen başkanın etrafında birleşmesi gerekmektedir.

"Hizmete davet edilen her kim varsa görevden kaçmasın"

Seçim kararını dün akşam aldık ve şu ana kadar kimseyle görüşmedim. Bundan sonra birlikte yürüyeceğimiz kim varsa, hepsiyle görüşeceğim. Galatasaray'a hizmet etme arzusunda olan kim varsa, onunla görüşeceğim. Ben buradan şunu söylemek istiyorum. Hizmete davet edilen her kim varsa görevden kaçmasın. Tüzükte her şey bellidir. Sırf polemik yaratmak uğruna, bir şeyleri zedelememekte fayda var. Önünde proje uygulamak uğruna, belli bir zaman olması lazım.

"Kimse, Galatasaray'ın zerresine zarar veremez"

Tüzükte her şey bellidir. Sırf polemik yaratmak uğruna, bir şeyleri zedelememekte fayda var. Önünde proje uygulamak uğruna, belli bir zaman olması lazım. X bir proje yapıyoruz. Eleştirinin ötesinde zarar vermek için söylemler oluyor. Galatasaray başkanını ve yönetimini yıpratmak isteyenler, Galatasaray'a vurmaya başladı. Galatasaray bunu hak etmiyor. Bunu neden Galatasaray'a yapıyorsunuz? Hiç bir mihrak, Başkanı ve yönetimi yıpratmak uğruna Galatasaray'a zarar veremez. Divan Kurulu'nda da söyledim. Ne oluyor bize kardeşim? Bir şeye asla müsaade etmem. Kimse, Galatasaray'ın zerresine zarar veremez. 20 Ocak tarihinde seçilecek yönetim, hiç hilafsız, zerre götürmeyecek şekilde yönetimin arkasındayım.

Fatih Terim sorusuna cevap

Fatih Terim benim de çok sevdiğim, Galatasaray'a muhteşem hizmetler vermiş bir Galatasaraylı. Şu periyotta, 1.5-2 aydan bu yana Fatih Terim etrafında bir tartışma dönüyor. Bu durum Sevgili Fatih'e de zarar veriyor. Galatasaray'ın sembollerinden birine neden bunu yapıyoruz. Elbette ki Galatasaray'a hizmet aşamasında Galatasaray yönetim kurulu en doğru kararı vereceğini düşünüyorum.

"Ben Galatasaray'ın bu görevine talibim"

Bugünden itibaren çağrı yapıyorum, her kim seçime girecekse kapımız açık. Gelsinler, Galatasaray'ı bütün çıplaklığıyla onların önüne koyalım. Ben Galatasaray'ın bu görevine talibim. Galatasaray'ın 2018 Mayıs'a giderken büyük sorumlulukları var. Ben bu hedefe götürmek üzere tekrar başkanlığa adaylığımı açıklıyorum. Herkes de bu şekilde başkanlığını açıklamalı.

"Başka soru var mı?"

"Gönlünüzden Fatih Terim mi geçiyor yoksa başka bir hoca mı" sorusuna, Dursun Özbek, "Başka soru var mı?" şeklinde cevap verdi.

"Galatasaray'ın başında ne zaman yeni bir teknik direktör göreceğiz?" sorusuna Dursun Özbek: "Bu sürece dün akşamdan itibaren başladık" dedi.

"Biz geldiğimizde antrenör yok muydu"

"Devre arasında transfer yaparsanız, teknik direktör getirirseniz ve seçimi kazanamazsanız, yeni yönetim yolları ayırmak isterse tazminatlar ne olacak?"sorusuna Dursun Özbek, "Biz geldiğimizde eski yönetimden antrenör, oyuncular yok muydu? Eee nasıl oluyor?" cevabını verdi.