Tudor'u gönderme nedenini açıkladı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, düzenlediği basın toplantısında Igor Tudor'un görevine son verilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



"KİMSE KUSURA BAKMASIN GEREKENİ YAPARIM"



Dursun Özbek, Igor Tudor'un neden görevine son verildiğini açıklarken "Igor Tudor'a son güne kadar destek verdim fakat sayın Tudor öyle bir linçe uğradı ki, 9 puan öndeyken saldırılar başladı. Tudor da fiziksel ve psikolojik olarak Galatasaray'a hizmet etmekten uzaklaşmaya başladı. Galatasaray'daki herkes bir ortak amaca hizmet ediyor. Bu başarı çizgisinden uzaklaşmaya başlandığı zaman da kimse kusura bakmasın gerekeni yaparım, bu kriterlerden sapıldığı zaman gereken olur, burası Galatasaray." ifadelerini kullandı.



"BU KARARLARI ALDIK ÇÜNKÜ FAYDALI OLACAK"



Açıklamalarına devam eden Dursun Özbek, "Antrenörümüz Tudor ile yollarımızı ayırdık, diğeri ise seçim kararı aldık, Galatasaray'a faydalı olacağına ve fayda getireceğine inanıyorum. Galatasaray genel kurul üyelerinden bu seçime yüksek seviyede katılım sağlamasını bekliyorum, öyle olacağını da umuyorum" dedi.