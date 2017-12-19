10 yıl aradan sonra ilk otomobil ihracatı

Küba ile Rusya arasındaki ticari ilişkiler giderek güçleniyor. Rusya, 10 yıldan fazla bir aradan sonra ilk kez Küba'ya Lada marka otomobillerinden ihraç edecek.

Eski model Ladalar halen Küba sokaklarında dolanırken, şimdi de yenilerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Son dönem ticari ilişkilerin giderek güçlendiği Rusya ile Küba otomotivde de adım atıyor.



Rusya, 10 yıldan uzun bir süredir hiç otomobil ihraç etmediği Küba'ya önümüzdeki ay 300 adet Lada gönderecek.

Küba'ya gönderilecek yeni Lada

Lada'nın üreticisi ve aynı zamanda Rusya'nın en büyük otomotiv şirketi olan Avtovaz'dan yapılan açıklamada, önümüzdeki dönemde ihracatın daha da artmasının umulduğu belirtildi.



Rusya'nın Küba'ya ihracatı, Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81 oranında artışla 225 milyon dolara çıktı. Bu rakam her ne kadar Küba'nın en büyük ticari ortağı olan Çin'den yaptığı ithalatın çeyreği kadar da olsa, artış hızı çok dikkat çekiyor.



ENERJİ İŞBİRLİĞİ

Rusya'nın devlet şirketi Rosneft, Mayıs ayında 2000'li yılların başında durdurulan petrol ihracatına tekrar başlama kararı alındığını açıklamıştı. Rosneft Başkanı ile Küba Lideri Raul Castro geçenlerde bir araya gelirken, enerjide işbirliğine yönelik son imzalar da atıldı.



Söz konusu anlaşma, Küba'nın ucuz petrole ulaşması açısından büyük önem taşıyor.KAYNAKHABERTÜRK