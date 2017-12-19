BAE Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye hakaret!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, Türkleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayıcı bir mesajı paylaşan BAE Dışişleri Bakanı'na yanıtı sert oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed, Türkleri 1916 yılında suç işlemekle suçlayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bir tweeti tekrar paylaştı.

"BUNLAR ERDOĞAN'IN ATALARI"

Arapça tweetde Fahri Paşa adında bir Türk subayının suç işlediği, Araplardan para ve değerli yazmalar çaldığı iddia ediliyordu. Paylaşımın son cümlesi ise "Bunlar Erdoğan'ın ataları ve onların Araplarla geçmişi" deniyordu.

Tweeti atan kişi profilinde Almanya'da yaşadığını belirten bir diş hekimiydi.

İBRAHİM KALIN'DAN CEVAP

İşte Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'in bu paylaşımına yanıt Cumhurbaşkanılığı sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

Sözcü Kalın, paylaşımı "utanç verici" olarak niteledi.

"Birleşik Arap Emirlikleri Dışişler Bakanı'nın, Türklerle Arapları tekrar birbirine düşürmeyi amaçlayan bu propaganda yalanını retweet etmesi utanç verici. İngilizlerin planlarına karşı Medine'yi cesurca savunan Fahrettin Paşa'ydı. Ne pahasına olursa olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırmak yeni moda mı?"