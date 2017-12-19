Eski eşine tecavüz etti! Mahkemede yalvardı

Eskişehir'de eski eşine tecavüz ettiği iddiası yangılanan şahıs, 15 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Sanık, ""Eşim beni iki yıl boyunca dövdü" iddiasında bulundu.

Eski eşine tecavüz iddiasıyla yargılanan Deniz Ö.'nün davası Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, tutuklu sanık Deniz Ö. ve eski eşi hazır bulundu. Savunmasını yapan tutuklu sanık Deniz Ö., 2 yıldır eski eşinin kendisini dövdüğünü öne sürerek, "Eşim beni iki yıl boyunca dövdü. Ama ben hiçbir şey yapmadım. Ben ailemi ve çocuklarımı çok seviyorum" dedi. Mahkeme heyeti tutuklu sanık Deniz Ö.'ye 15 yıl 10 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

Karar sonrası mahkeme salonundan cezaevine gönderilen Deniz Ö., karısına "Vazgeç bir tanem ne olur. Çocuklarımız için lütfen" dedi.