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Konyaspor'dan Hüseyin Göçek'e tepki

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Konyaspor'dan Hüseyin Göçek'e tepki
Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Göztepe ile yaptıkları maçı yöneten hakem Hüseyin Göçek'e, verdiği kararlar nedeniyle tepki gösterdi.
Konyaspor'dan Hüseyin Göçek'e tepki Konyaspor'dan Hüseyin Göçek'e tepki Konyaspor'dan Hüseyin Göçek'e tepki

Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında Trabzonspor ile oynadıkları karşılaşmayı da yöneten hakem Hüseyin Göçek'in verdiği kararların hafızalarda tazeliğini koruduğunu söyledi. Göçek'in, Trabzonspor maçında futbolcuları Abdou Razack Traore'nin ayağının kırılmasıyla sonuçlanan pozisyonu kırmızı kartla değerlendirmediğini ve 3 hafta sonra yeniden görev aldığını ifade eden Baydar, şöyle devam etti:

"Sarı kartla geçiştirilen pozisyonda sakatlanan Traore hala takımla birlikte çalışmalarına başlayamamıştır. En iyi oyuncu grubu içinde bulunan futbolcumuzun kaybı hem puan olarak hem de maddi anlamda takımımızı zor durumda bırakmıştır. Oyuncumuz bugün itibarıyla ikinci kez ameliyata girecektir ve sahalara dönüş tarihi belli değildir. Süper Lig’de karşılaşmanın hakemlerini tayin eden yetkili kurumların bunları gözden kaçırmaması gerekmektedir. Traore kadar sahalardan uzak bırakılamayan Hüseyin Göçek, Göztepe ile oynadığımız karşılaşmada da yine Trabzon'da olduğu gibi taraftardan etkilenip bütün takdir hakkını ev sahibi ekipten yana kullanmıştır. Hüseyin Göçek'in, Traore sahalara dönmeden yeniden Atiker Konyaspor maçına atanması etik olmamıştır."

Göçek'in, pozisyonları süzmekte zorlandığını, düdükleri geç çaldığını, kartlarda hata yaptığını, maçların ağırlığını taşıyamadığını ve sınıfta kaldığını savunan Baydar, "Trabzonspor ve Göztepe maçında verdiği kararlarla Hüseyin Göçek, Konya'da istenmeyen adam olmuştur. Sezon başından beri sayısız maçta, sonuca direkt etki eden sayısız hakem hatasıyla karşılaştık. Üst üste hakem hataları yüzünden kaybettiğimiz puanları artık tesadüf olarak görmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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