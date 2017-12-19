ABD bu kareyi konuşuyor! Bunadı mı?

ABD Başkanı Donald Trump'ın bardağı iki eliyle tutması "bunama" iddialarını beraberinde getirdi. Trump'ın Kudüs konuşmasındaki yanlış telaffuzları da iddiaları güçlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisini açıkladığı konuşmasından bardağı iki eliyle tutması tartışmalara neden oldu.



Trump konuşma sırasında su içtiği bardağı iki eliyle tutunca Twitter'da gündem oldu.



Twitter'da ABD Başkanı Trump'ın bardağı üç yaşında bir çocuk gibi tuttuğu mesajları yazıldı.

"Demans" yani "bunama" gibi ciddi bir dejeneratif hastalığı olduğuna dair iddialar ortaya atıldı.

Trump geçtiğimiz günlerde Kudüs'ü İsrail'in baştenti ilan ettiği konuşması sırasında da telaffuz hataları yapmıştı.

Konuşmanın ardından da ABD Başkanı Trump'ın uyuşturucu madde kullandığından hafif bir felç geçirdiğine kadar çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.