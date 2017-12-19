19 Aralık 2017 Salı1 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:44Güneş 08:17Öğle 13:08İkindi 15:24Akşam 17:46Yatsı 19:12
    • 14°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 7°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 110.177 -0.06
  • Altın: 155,852 0.32
  • Dolar: 3,8403 0.37
  • Euro: 4,5381 0.27

Gizemli tünelin sırrını Emniyet açıkladı!

»
Gizemli tünelin sırrını Emniyet açıkladı!
Mardin Emniyet Müdürlüğü, Kızıltepe ilçesinde Orduevine bitişik bir evde bulunan tünelin, define amaçlı kazıldığının tespit edildiğini duyurdu.
Gizemli tünelin sırrını Emniyet açıkladı! Gizemli tünelin sırrını Emniyet açıkladı! Gizemli tünelin sırrını Emniyet açıkladı!

Mardin Emniyet Müdürlüğü, Kızıltepe ilçesinde Orduevine bitişik bir evde bulunan tünelin, define amaçlı kazıldığının tespit edildiğini ve biri Suriye uyruklu 2 şahıs hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından önemli noktalara yönelik tünel kazma suretiyle gerçekleştirilebilecek bombalı saldırı olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Bu çerçevede Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce kaymakamlık, adliye, kaymakamlık konutu, Cumhuriyet Polis Merkezi, cezaevi, kalekol inşaatları, savcı, asker ve polis lojmanları, orduevi, askerlik şubesi, belediye ve bölge trafik yerleşkelerinin çevresinde bulunan iş yerleri ve konutların zemin ile bodrum katları kontrol edilmiştir. Bu sırada, Orduevi’nin yer aldığı alana bitişik olan bir evin bahçesinde 3 metre boyunca düz giriş, 7 metre derinliğinde dikey bir tünel bulunmuştur. Olay yeri inceleme, bomba imha uzmanları, AFAD ve Turizm İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede tünel içerisinde bir adet kazma ve kürek ile evden çekilen elektrik kabloları ve aydınlatma düzeneği bulunmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda tünelin terör amaçlı olmadığı, define arama amaçlı kazıldığı tespit edilmiştir. Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda evi kiralayan Suriye uyruklu bir şahıs ve mülk sahibi bir şahıs olmak üzere 2 şahsa, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 74’üncü maddesi gereğince işlem yapılmıştır” denildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yunanistan sınırında yakalandılar!Yunanistan sınırında yakalandılar!Yunanistan sınırında düzenlenen operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen ile polislerin de bulunduğu 15 şüpheli yakalandı.
Gizemli tünelin sırrını Emniyet açıkladı!Gizemli tünelin sırrını Emniyet açıkladı!Mardin Emniyet Müdürlüğü, Kızıltepe ilçesinde Orduevine bitişik bir evde bulunan tünelin, define amaçlı kazıldığının tespit edildiğini duyurdu.
Balıkesir'de insanlığın bittiği an!Balıkesir'de insanlığın bittiği an!Edremit'te sokakta dolaşan bir köpeği kimliği belirsiz kişi silahla vurarak öldürdü. Köpek vurulmanın etkisi ile zar zor 15 metre yürüyebildi ve ardından hayatını kaybetti.
5 kez kanseri yendi, 6. kanser oldu!5 kez kanseri yendi, 6. kanser oldu!Samsun’da çocuk yaşlardan itibaren kanserle mücadele eden 52 yaşındaki Sema Danışmaz, tam 5 kez kanseri yendi.
Genç kadın tartıştığı kocasını öldürdü!Genç kadın tartıştığı kocasını öldürdü!İstanbul Sultangazi'de kocasını öldürdüğünü söyleyerek polise teslim olan kadın tutuklandı.
Devlet Yağız bebeğe el uzattı!Devlet Yağız bebeğe el uzattı!2 yaşında 37 kiloya çıkan Yağız bebek, devlet tarafından yurt dışından getirilen ilacın etkisiyle 41 günde 5 kilo verdi.
  • Çifte cinayette inanılmaz yanlışlık!19 Aralık 2017 Salı 10:26
  • Kuşadası'nda yok artık dedirten olay!19 Aralık 2017 Salı 10:10
  • Bursa'da sokak ortasında dehşet!19 Aralık 2017 Salı 10:07
  • Fark etmeyince işinden oldu! Meğer izleniyorlarmış19 Aralık 2017 Salı 10:03
  • Hayta İsmail'den cevap: 'Eşim dediği kişi tecavüz etti zorla kaçtı'19 Aralık 2017 Salı 09:59
  • Gürültü yapanları uyardı, canından oldu!19 Aralık 2017 Salı 09:58
  • Ekmek arası 6 bin lira...19 Aralık 2017 Salı 09:56
  • Kızıyla tartışan komşusuna beyzbol sopasıyla...19 Aralık 2017 Salı 09:49
  • Filyos Belediye Başkanı'ndan bisikletçi kadınlardan özür18 Aralık 2017 Pazartesi 14:57
  • Duvara asılı olan kızı için yardım istedi!18 Aralık 2017 Pazartesi 14:12
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri