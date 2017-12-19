19 Aralık 2017 Salı1 R.Ahir 1439
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Savcıdan Mutlu ve Çapkın için flaş talep

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Savcıdan Mutlu ve Çapkın için flaş talep
FETÖ'nün mülkiye yapılanması davasında savcı, Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın tahliyesini talep etti.
Savcıdan Mutlu ve Çapkın için flaş talep Savcıdan Mutlu ve Çapkın için flaş talep Savcıdan Mutlu ve Çapkın için flaş talep

FETÖ'nün "mülkiye" yapılanması davasında, cumhuriyet savcısı, aralarında eski İstanbul Valisi Mutlu ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Çapkın'ın da bulunduğu tutuklu 4 sanığın tahliye edilmesini istedi.

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