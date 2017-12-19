Yunanistan sınırında yakalandılar!

İpsala ilçesi Paşaköy köyünde bir minibüsü durduran jandarma ekipleri, H.B (26), H.S (34), S.G.K (26), M.D (35), eski öğretmen İ.Ö (49), eski komiser yardımcısı M.B (26), iş güvenliği uzmanı A.G (42), biyoloji öğretmeni N.G (40), eski başkomiser G.K (35), İngilizce öğretmeni H.K (31), eski akademisyen M.M.A (26), eski emniyet amiri E.S (38), OHAL kapsamında kapatılan Irmak Alevi Bektaşi Kültür ve Eğitim Derneği'nin Başkanvekili C.C (42), eski öğretmen Y.D (30), eski komiser yardımcısı A.K (26) ile bunlara yardım eden İ. Ö gözaltına alındı.
Şüphelilerin yanındaki 5 çocuk ise zanlıların yakınlarına teslim edildi. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden bir bölümü hakkında arama kararı bulunduğu, bazılarının ise ByLock kullandığı tespit edildi.
Şüphelilerden E.S ile H.S soruşturmalarının devam ettiği Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.M.A ile A.G de adliyeye sevk edildi.
- Mutlu ve Çapkın davasında karar!Beşiktaş'a imza attı! 3 Ocak'ta kampa katılacakBıçaklı öğrenci okulda dehşet saçtıİçişleri'nden 'Battal İlgezdi' açıklamasıRusya'dan ABD'ye Kudüs tepkisi!Rusya'da bir Norveçli casuslukla suçlandıABD bu kareyi konuşuyor! Bunadı mı?Liberman'dan küstah Kudüs çıkışı! Bedel ödemeye hazırızMehmet Doğan'dan çarpıcı Suud yazısıYunanistan sınırında yakalandılar!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
- "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
İmsak 06:44 Güneş 08:17 Öğle 13:08 İkindi 15:24 Akşam 17:46 Yatsı 19:12
- 14°C Adana
- 11°C Adıyaman
- 7°C Afyon
- 4°C Ağrı
- 11°C Amasya
- 7°C Ankara
- 16°C Antalya
- 10°C Artvin
- 12°C Aydın
- 6°C Balıkesir
- BIST: 110.177 -0.06
- Altın: 155,852 0.32
- Dolar: 3,8403 0.37
- Euro: 4,5381 0.27
Yunanistan sınırında yakalandılar!
İpsala ilçesi Paşaköy köyünde bir minibüsü durduran jandarma ekipleri, H.B (26), H.S (34), S.G.K (26), M.D (35), eski öğretmen İ.Ö (49), eski komiser yardımcısı M.B (26), iş güvenliği uzmanı A.G (42), biyoloji öğretmeni N.G (40), eski başkomiser G.K (35), İngilizce öğretmeni H.K (31), eski akademisyen M.M.A (26), eski emniyet amiri E.S (38), OHAL kapsamında kapatılan Irmak Alevi Bektaşi Kültür ve Eğitim Derneği'nin Başkanvekili C.C (42), eski öğretmen Y.D (30), eski komiser yardımcısı A.K (26) ile bunlara yardım eden İ. Ö gözaltına alındı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Yunanistan sınırında yakalandılar!
- Gizemli tünelin sırrını Emniyet açıkladı!
- Balıkesir'de insanlığın bittiği an!
- 5 kez kanseri yendi, 6. kanser oldu!
- Genç kadın tartıştığı kocasını öldürdü!
- Çifte cinayette inanılmaz yanlışlık!
- Devlet Yağız bebeğe el uzattı!
- Kuşadası'nda yok artık dedirten olay!
- Bursa'da sokak ortasında dehşet!
- Fark etmeyince işinden oldu! Meğer izleniyorlarmış
- Gürültü yapanları uyardı, canından oldu!
- Ekmek arası 6 bin lira...
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.