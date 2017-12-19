Yunanistan sınırında yakalandılar!

İpsala ilçesi Paşaköy köyünde bir minibüsü durduran jandarma ekipleri, H.B (26), H.S (34), S.G.K (26), M.D (35), eski öğretmen İ.Ö (49), eski komiser yardımcısı M.B (26), iş güvenliği uzmanı A.G (42), biyoloji öğretmeni N.G (40), eski başkomiser G.K (35), İngilizce öğretmeni H.K (31), eski akademisyen M.M.A (26), eski emniyet amiri E.S (38), OHAL kapsamında kapatılan Irmak Alevi Bektaşi Kültür ve Eğitim Derneği'nin Başkanvekili C.C (42), eski öğretmen Y.D (30), eski komiser yardımcısı A.K (26) ile bunlara yardım eden İ. Ö gözaltına alındı.



Şüphelilerin yanındaki 5 çocuk ise zanlıların yakınlarına teslim edildi. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden bir bölümü hakkında arama kararı bulunduğu, bazılarının ise ByLock kullandığı tespit edildi.



Şüphelilerden E.S ile H.S soruşturmalarının devam ettiği Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.M.A ile A.G de adliyeye sevk edildi.