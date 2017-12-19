Bıçaklı öğrenci okulda dehşet saçtı

İddiaya göre, bir süre önce okuldan atıldığı ileri sürülen O.A, Mavikent Ortaokulu'na giderek koridorda karşılaştığı sınıf arkadaşı M.Ç ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.A. yanında bulunan bıçakla M.C.'yi ayağından yaraladı. Yaralı M.Ç, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. O.A. ise kavga ihbarı üzerine okula gelen Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
Suç aleti ile birlikte yakalanan O.A. gözaltına alınırken yaralı M.Ç.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.