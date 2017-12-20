Husi liderinden Suudi Arabistan açıklaması

Porto'nun tecrübeli kalecisi Iker Casillas, kariyeriyle ilgili şaşırtan bir Galatasaray itirafında bulundu.

Iker Casillas, Youtube kanalında hayranlarından gelen soruları yanıtlarken ''Kariyerinde yeniden oynamak istediğin maçlar var mı?'' şeklinde yöneltilen soruyu da yanıtladı.



Casillas unutamadığı iki final olduğunu ve birinin de Galatasaray ile Real Madrid'de oynadığı Süper Kupa olduğunu söyledi.

2000 yılında Galatasaray'ın Mario Jardel'in uzatmalarda attığı golle Real Madrid'i 2-1 yendiği UEFA Süper Kupa maçını unutamadığını söyleyen Casillas, ''UEFA Süper Kupa'da Galatasaray'a ve aynı sene Kıtalararası Kupa'da Boca Juniors'a karşı kaybetmiştik. İki maçı da tekrar oynamak ve kazanmak isterdim'' ifadelerini kullandı.

Iker Casillas, 2000 yılında Galatasaray'a karşı finalde forma giymiş ve mücadeleyi Galatasaray, Jardel'in altın golüyle 2-1 kazanmıştı. Real Madrid 28 Kasım 2000'de de o zamanki adıyla Kıtalararası Kupa finalinde Boca Juniors'a 2-1 mağlup olmuştu. Casillas o maçta da 90 dakika sahada kaldı.