20 Aralık 2017 Çarşamba1 R.Ahir 1439
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Tatvan'da silahlı kavga: 6 yaralı

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Tatvan'da silahlı kavga: 6 yaralı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki aile arasında eski bir husumetten dolayı kavga çıktı. Silahlarında kullanıldığı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Tatvan'da silahlı kavga: 6 yaralı Tatvan'da silahlı kavga: 6 yaralı Tatvan'da silahlı kavga: 6 yaralı

Olay, bugün saat 20.00 sarılarında meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden eski br husumet bulunan Dinç ve Karaca aileleri Sahil Mahallesi'nde karşılaşınca arlarında tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Tarfların birbirlerine ateş etmesi sonucu 2'si ağır, 6 kişi yaralandı. Çatışma, polisin müdahalesiyle sona ererken, yaralı 6 kişi olay yerine çağrılan ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yeri çevresi ile Dinç ve Karaca ailelerini yaşadığı ilçeye bağlı Dibekli köyünde yeni bir olay çıkmaması için geniş güvelik önlem alındı.

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